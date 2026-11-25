Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa'nın saygın Le Point dergisine verdiği röportajda, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile aynı uçakta Moskova'ya uçmaya ve orada onun güvenliğini şahsen garanti etmeye hazır olduğunu belirtti.

«Oturup konuşmak mümkün»

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelerin bizzat Moskova'da yapılması yönündeki talebini sert olarak nitelendirse de, durumdan çıkış yolu olarak kendi arabuluculuğunu teklif etti. Ona göre savaşta Rusya kazanacak, bu yüzden müzakere masasına oturmak gerekiyor:

«Zelenskiy ile uçağa binip Moskova'ya uçabiliriz. Onun güvenlik garantörü olarak onunla birlikte Moskova'ya gidebilirim. Oturup konuşmak mümkün.» — Aleksandr Lukaşenko (Fransa'nın Le Point dergisine verdiği röportajdan)

Lukaşenko'nun açıklamasının ana noktaları

Konu Detaylar ve pozisyon içeriği Kaynak Fransa'nın Le Point dergisine verilen röportaj Ana teklif Zelenskiy ile aynı uçakta Moskova'ya uçmak ve oturup konuşmak Güvenlik meselesi Lukaşenko, Ukrayna Devlet Başkanı için kişisel güvenlik garantörü olmayı teklif etti Kremlin şartına değerlendirme Putin'in müzakerelerin sadece Moskova'da yapılması talebini «sert» olarak nitelendirdi Çatışmanın geleceği Savaşta Rusya'nın kazanacağı iddiasını öne sürdü

Hatırlatalım, daha önce Vladimir Zelenskiy bu girişime sert tepki göstererek, «Ben bavul muyum?» diyerek Moskova'ya uçma fikrini reddetmiş ve aksine Lukaşenko ile Putin'i güvenlik garantisi altında Kiev'e davet etmişti.

Sizce Aleksandr Lukaşenko'nun «güvenlik garantörü» olma yönündeki bu teklifi diplomatik müzakere sürecine herhangi bir gerçek etki edebilir mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası arenadaki bu önemli haberi sevdiklerinizle hemen paylaşın!