Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası'nı Rusya topraklarına bağlayan Kerç Köprüsü'ne bir saldırı daha düzenlendi. Olayın ardından köprüde ulaşım geçici olarak durduruldu. Konuyla ilgili açıklama, Rusya tarafından atanan Kırım lideri Sergey Aksyonov tarafından 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece Telegram kanalından yapıldı.

Aksyonov, "Kırım Köprüsü'ne yönelik yeni saldırının ardından ulaşım geçici olarak durduruldu. Tüm ilgili birimler olay yerinde çalışıyor. Verilen hasar tespit ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bu, bir hafta içinde köprüye düzenlenen üçüncü saldırı oldu. Daha önce 16 ve 17 Kasım tarihlerinde de saldırılar gerçekleşmişti. İkinci saldırı sonucunda Kerç Boğazı üzerindeki köprünün karayolu kısmının 227 metrelik bölümü çökmüştü. Demiryolu kısmı da hasar görmüş ancak daha sonra tren seferleri yeniden başlatılmıştı.