Kırım Köprüsü'ne bir hafta içinde üçüncü saldırı düzenlendi
Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası'nı Rusya topraklarına bağlayan Kerç Köprüsü'ne bir saldırı daha düzenlendi. Olayın ardından köprüde ulaşım geçici olarak durduruldu. Konuyla ilgili açıklama, Rusya tarafından atanan Kırım lideri Sergey Aksyonov tarafından 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece Telegram kanalından yapıldı.
Aksyonov, "Kırım Köprüsü'ne yönelik yeni saldırının ardından ulaşım geçici olarak durduruldu. Tüm ilgili birimler olay yerinde çalışıyor. Verilen hasar tespit ediliyor" ifadelerini kullandı.
Bu, bir hafta içinde köprüye düzenlenen üçüncü saldırı oldu. Daha önce 16 ve 17 Kasım tarihlerinde de saldırılar gerçekleşmişti. İkinci saldırı sonucunda Kerç Boğazı üzerindeki köprünün karayolu kısmının 227 metrelik bölümü çökmüştü. Demiryolu kısmı da hasar görmüş ancak daha sonra tren seferleri yeniden başlatılmıştı.
Üçüncü saldırının kesin sonuçları henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklarda saldırıların köprünün demiryolu kısmına yönelik olduğu iddia edilse de, bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynak, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, önceki saldırıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uluslararası arenada zor durumda bırakmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Kaynak, Kırım Köprüsü'nün Putin'in iktidarının sembollerinden biri olduğunu ve onu yıkarak Rus liderin gücüne dair algıya darbe vurulmasının hedeflendiğini vurguladı.
Bilgi notu: Kırım Köprüsü 2018 yılında hizmete açılmış olup, Rusya topraklarını 2014 yılında ilhak edilen Kırım Yarımadası ile birleştirmektedir. Ukrayna, köprünün inşasını yasa dışı olarak nitelendirmektedir. Kiev daha önce de köprüye saldırılar düzenlemişti: 2022'de bir kamyona yerleştirilen bombanın patlaması ve 2023'te deniz dronu saldırısı sonucu köprü hasar görmüştü.
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