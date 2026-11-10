Savaş sona mı eriyor? Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki dönüm noktasını açıkladı

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Savaş sona mı eriyor? Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki dönüm noktasını açıkladı

Beyaz Saray lideri Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin çatışmanın çözümünde bir dönüm noktası olabileceğini duyurdu. Reuters'a verdiği röportajda Trump, büyük bir siyasi değişimin bu hafta içinde gerçekleşme ihtimalini göz ardı etmedi.

«Orada bir şeyler olabilir»: Beyaz Saray'da iyimserlik

Gazetecilergörüşmelerde bu hafta içinde keskin bir değişiklik olup olmayacağına dair sorusunu yanıtlarken, ABD Başkanı beklenmedik bir güvenle açıklama yaptı. Trump, sadece Orta Doğu'da değil, Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı çatışmaları sona erdirmek için gerekli tüm şartların şu anda olgunlaştığını vurguladı.

Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya gelen Trump, her iki tarafın da uzun süren askeri operasyonlardan hem ruhsal hem de ekonomik açıdan tamamen yorulduğunu özellikle belirtti.

Ana konu

Donald Trump'ın açıklaması

Siyasi anlamı ve beklenen sonuç

Görüşmelerin yeri ve formatı

Abu Dabi (BAE), üçlü yüz yüze görüşme

Rusya, ABD ve Ukrayna aylardır ilk kez aynı masa etrafında

Dönüm noktası

«Bu hafta içinde bir şeyler olabilir»

Taraflar uzun süren tartışmaların ardından nihai şartları görüşüyor

Tarafların ruh hali

«Hem Moskova hem de Kiev bu çatışmadan yoruldu»

Cephedeki baskı ve kaynak yetersizliği uzlaşma ihtiyacını artırıyor

ABD ve Trump'ın rolü

«Bu ülkemizi doğrudan ilgilendirmese de, şahsen beni ilgilendiriyor»

Trump, süreci kişisel bir siyasi zafer ve küresel barış formülü olarak görüyor

«Onları bir araya getirebilirim. Şu anda, biz konuşurken bile orada görüşmeler devam ediyor ve normal ilerliyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz, çünkü ülkemiz olarak bizi doğrudan etkilemese de şahsen beni ilgilendiriyor».

Donald Trump, ABD Başkanı.

Perde arkasında neler oluyor?

Abu Dabi'deki diyalog, birkaç aylık aradan sonraki ilk doğrudan üçlü diplomatik temas olma özelliğini taşıyor. Son aylarda Washington temsilcileri Moskova ve Kiev'e ayrı ayrı giderek ikili formatta şartları uzlaştırmaya çalışıyordu.

Şu anda BAE'de kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelerde ana odak noktası; savaş durdurulduktan sonraki güvenlik garantileri, sınır hatları ve bölgenin gelecekteki statüsü üzerinde yoğunlaşıyor. Trump'ın bu kadar cesur çıkışı, tarafların taslak metin üzerinde önemli bir ortak paydada buluştuğuna işaret edebilir.

Sizce Trump'ın çabalarıyla bu hafta gerçekten savaşı durduracak bir anlaşmaya varılır mı, yoksa bu sadece sıradan bir siyasi açıklama mı? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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