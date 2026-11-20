ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Washington'ın eylemlerini sert bir dille eleştirdi. ABD'nin bu çatışma boyunca çok kötü bir tutum sergilediğini vurguladı. Aynı zamanda Amerikalı lider, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra savaşı barışçıl yollarla çözme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Trump, bu açıklamayı Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin sonuçlarına ilişkin gazetecilerle yaptığı görüşmede dile getirdi.

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Amerikalı lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Shenzhen'deki APEC zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşme hakkında konuştu.

Trump, Putin'e, ABD Başkanı olarak görevde kendisi olsaydı Rusya'nın Ukrayna'da özel bir askeri operasyon başlatıp başlatmayacağını sorduğunu söyledi.

«Dün akşam Putin bu konudan bahsetti. O: “Bu asla gerçekleşmezdi” dedi. Ben aslında ona: “Eğer ben başkan olsaydım yine de böyle bir adım atar mıydınız?” diye sordum. O ise: “Hayır, bu asla gerçekleşmezdi” diye yanıt verdi.

Her şey çok kötü organize edilmişti. Ülkemiz bu durumda çok kötü bir tutum sergiledi», — dedi Trump.