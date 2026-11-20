Trump, Putin ile görüşmesinin sırrını açıkladı: Savaş hakkında ne sordu?
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Washington'ın eylemlerini sert bir dille eleştirdi. ABD'nin bu çatışma boyunca çok kötü bir tutum sergilediğini vurguladı. Aynı zamanda Amerikalı lider, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra savaşı barışçıl yollarla çözme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.
Trump, bu açıklamayı Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin sonuçlarına ilişkin gazetecilerle yaptığı görüşmede dile getirdi.
Putin, Trump'a ne dedi? ABD Başkanı görüşmenin detaylarını açıkladı
Amerikalı lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Shenzhen'deki APEC zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşme hakkında konuştu.
Trump, Putin'e, ABD Başkanı olarak görevde kendisi olsaydı Rusya'nın Ukrayna'da özel bir askeri operasyon başlatıp başlatmayacağını sorduğunu söyledi.
«Dün akşam Putin bu konudan bahsetti. O: “Bu asla gerçekleşmezdi” dedi. Ben aslında ona: “Eğer ben başkan olsaydım yine de böyle bir adım atar mıydınız?” diye sordum. O ise: “Hayır, bu asla gerçekleşmezdi” diye yanıt verdi.
Her şey çok kötü organize edilmişti. Ülkemiz bu durumda çok kötü bir tutum sergiledi», — dedi Trump.
Böylece ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ortaya çıkışında ve devam etmesinde önceki Amerikan yönetiminin yaklaşımını eleştirmiş oldu.
Trump, savaşı bitirme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi
Amerikalı lider, Rusya ile yürütülen müzakerelerin başarılı geçtiğini de vurguladı. Ona göre, şu anda Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve bir barış anlaşmasına varmak için çok iyi fırsatlar mevcut.
Trump, Rus yönetimiyle yapılan son temasların sonuçlarını olumlu değerlendirdi. Vladimir Putin'in çatışmayı durdurma ve bunu siyasi-diplomatik yollarla çözme isteğini açıkça belirttiğini ifade etti.
«Şu anda barışa ulaşmak için çok iyi fırsatlar var», — diye vurguladı ABD Başkanı gazetecilerle yaptığı görüşmede.
Ancak Trump'ın açıklamalarında barış anlaşmasına ne zaman varılacağı veya bunun hangi şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda net bir bilgi verilmedi.
Sonuç olarak Amerikalı lider, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin önceki politikasını eleştirirken, diğer yandan Moskova ile müzakereler yoluyla çatışmayı sona erdirme ihtimallerine olumlu bir değerlendirme getirdi.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…