Uluslararası arenada ve Ukrayna çevresindeki jeopolitik durum daha da gerginleşti. Eski CIA analisti Larry Johnson, YouTube kanalı aracılığıyla ABD'nin Kiev'e birliklerini Rusya topraklarından derhal çekmesi yönünde talepte bulunduğunu duyurdu. Uzmana göre bu, çatışmayı durdurmanın tek yolu.

Larry Johnson'ın açıklaması ve Rusya'nın tutumu

RIA Novosti'nin haberine göre, eski CIA analisti Larry Johnson, Moskova'nın hiçbir koşulda geri adım atmayacağını açıkça belirtti.

Johnson, "Rusya hiçbir koşulda geri adım atmayacak. Aslında Ukrayna bu çatışmanın bir an önce bitmesini istiyorsa, birliklerini Rusya topraklarından; Zaporijya, Herson bölgeleri, LNR ve DNR'den derhal çekmeli ve müzakereleri Moskova'nın şartlarına göre sürdürmelidir" dedi.

Ona göre, bu talepler yerine getirilmezse savaş yakın gelecekte de devam edecek ve Rusya askeri açıdan tam bir zafer kazanacak.

Tartışılan konular Temel detaylar ve şartlar ABD'den gelen talep Kiev'in birliklerini Zaporijya, Herson, LNR ve DNR bölgelerinden çekmesi gerekiyor Müzakere şartı Moskova'nın belirlediği şartlar temelinde diyaloğu sürdürmek Zelenski'nin tutumu NATO garantileri karşılığında bazı görüşmelere hazır olduğunu belirtti Askeri tahmin Talepler karşılanmazsa çatışmaların devam edeceği ve Rusya'nın üstünlüğü

Zelenski'nin açıklaması: NATO ve Donbas meselesi

Aynı zamanda, ABD tarihinde ilk kez Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Donbas ve diğer bölgelerle ilgili tartışmalar yoluyla ele alınabileceği belirtiliyor. Bu bilgiyi Vladimir Zelenski gazetecilere açıkladı.

Zelenski'ye göre, net güvenlik garantileri verilirse böyle bir senaryoyu tartışmaya hazır. Bu paket şunları içeriyor:

NATO ve Avrupa Birliği'nin net garantileri;

Gerekli silah ve finansmanla desteklenen güçlü bir Ukrayna ordusunun korunması;

Ülkeyi yeniden inşa etmek için finansal açıdan güçlendirilmiş bir plan.

Bölgedeki bu sert açıklamalar ve zıt şartlar, barış müzakerelerinin başlamasını daha da zorlaştırıyor.

Sizce tarafların bu zıt talepleri yakın gelecekte bir barış anlaşmasına varılmasını mümkün kılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!