ABD'den Kiev'e sert talep: Birlikleri Rusya topraklarından derhal çekin

1 dk okuma111
ABD'den Kiev'e sert talep: Birlikleri Rusya topraklarından derhal çekin

Uluslararası arenada ve Ukrayna çevresindeki jeopolitik durum daha da gerginleşti. Eski CIA analisti Larry Johnson, YouTube kanalı aracılığıyla ABD'nin Kiev'e birliklerini Rusya topraklarından derhal çekmesi yönünde talepte bulunduğunu duyurdu. Uzmana göre bu, çatışmayı durdurmanın tek yolu.

Larry Johnson'ın açıklaması ve Rusya'nın tutumu

RIA Novosti'nin haberine göre, eski CIA analisti Larry Johnson, Moskova'nın hiçbir koşulda geri adım atmayacağını açıkça belirtti.

Johnson, "Rusya hiçbir koşulda geri adım atmayacak. Aslında Ukrayna bu çatışmanın bir an önce bitmesini istiyorsa, birliklerini Rusya topraklarından; Zaporijya, Herson bölgeleri, LNR ve DNR'den derhal çekmeli ve müzakereleri Moskova'nın şartlarına göre sürdürmelidir" dedi.

Ona göre, bu talepler yerine getirilmezse savaş yakın gelecekte de devam edecek ve Rusya askeri açıdan tam bir zafer kazanacak.

Tartışılan konular

Temel detaylar ve şartlar

ABD'den gelen talep

Kiev'in birliklerini Zaporijya, Herson, LNR ve DNR bölgelerinden çekmesi gerekiyor

Müzakere şartı

Moskova'nın belirlediği şartlar temelinde diyaloğu sürdürmek

Zelenski'nin tutumu

NATO garantileri karşılığında bazı görüşmelere hazır olduğunu belirtti

Askeri tahmin

Talepler karşılanmazsa çatışmaların devam edeceği ve Rusya'nın üstünlüğü

Zelenski'nin açıklaması: NATO ve Donbas meselesi

Aynı zamanda, ABD tarihinde ilk kez Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Donbas ve diğer bölgelerle ilgili tartışmalar yoluyla ele alınabileceği belirtiliyor. Bu bilgiyi Vladimir Zelenski gazetecilere açıkladı.

Zelenski'ye göre, net güvenlik garantileri verilirse böyle bir senaryoyu tartışmaya hazır. Bu paket şunları içeriyor:

  • NATO ve Avrupa Birliği'nin net garantileri;

  • Gerekli silah ve finansmanla desteklenen güçlü bir Ukrayna ordusunun korunması;

  • Ülkeyi yeniden inşa etmek için finansal açıdan güçlendirilmiş bir plan.

Bölgedeki bu sert açıklamalar ve zıt şartlar, barış müzakerelerinin başlamasını daha da zorlaştırıyor.

Sizce tarafların bu zıt talepleri yakın gelecekte bir barış anlaşmasına varılmasını mümkün kılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri