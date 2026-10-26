Yandex, üç süper bilgisayarını da yeni yerlere tahliye etti

Rus teknoloji devi Yandex, bu yılın Ekim ayında veri işleme merkezlerine (SOD) düzenlenen bir dizi drone saldırısının ardından, kendisine ait en güçlü üç süper bilgisayarını eski yerlerinden tamamen çıkararak yeni ve güvenli hesaplama alanlarına taşıdı. RBK yayın organı, resmi bilgilere dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, drone saldırıları sırasında devasa hesaplama gücüne sahip ana makineler zarar görmedi ve kesintisiz çalışmalarını sağlamak için acil tahliye önlemleri alındı.

Hedef alınan "üçlü": "Lyapunov", "Galushkin" ve "Chervonenkis"

Yandex'in ana dijital kalbi sayılan üç süper bilgisayar, yeni adreslerinde yeniden devreye alınıyor:

Zarar görmeyen makineler: Şirket basın servisi, Rusya'nın en güçlü sistemleri olarak kabul edilen "Lyapunov", "Galushkin" ve "Chervonenkis" süper bilgisayarlarının saldırılardan sağ çıktığını ve ekipmanların zarar görmediğini bildirdi;

Yeni hesaplama alanları: Bu süper bilgisayarlar eski sunucu odalarından tamamen çıkarıldı ve şu anda yeni güvenli bölgelerde yeniden monte edilerek devreye alınıyor;

Yapay zeka ve hizmetlerin dayanağı: Şirket, bu cihazların eskisi gibi Yandex'in günlük dijital hizmet altyapısını desteklemeye ve temel büyük dil modellerini (LLM / yapay zeka) eğitmeye devam edeceğini vurguladı.

Ekim ayındaki üç saldırı ve Özbekistan'daki hizmetlere etkisi

Bu ay boyunca düzenlenen hava saldırıları, şirket sisteminde önemli teknik sorunlara yol açtı:

Saldırı coğrafyası: Ekim ayında drone saldırıları üç bölgeye odaklandı; Ryazan bölgesinin Sasovo şehri ile Kaluga ve Vladimir bölgelerindeki büyük SOD tesisleri hedef alındı;

Sistemlerdeki küresel kesintiler: Söz konusu saldırılar, Yandex'in kişisel bulut hizmetlerini, şirket ekosistemini ve bu sunuculara bağlı bir dizi devlet sisteminin işleyişini de etkiledi;

Özbekistan'a etkisi: Saldırıların ardından şirketin Özbekistan'da yaygın olarak kullanılan hizmetlerinde, özellikle taksi, harita ve teslimat uygulamalarında bir süreliğine teknik kesintiler ve arızalar gözlemlenmişti.

Yandex süper bilgisayarları ve saldırıların detayları