Çin'de 1080 uydudan oluşan yörünge süper bilgisayarı projelendirildi

Çin'de, uzayda doğrudan AI modellerini çalıştırmak ve verileri işlemek için tasarlanmış devasa Space String yörünge hesaplama ağı projesi tanıtıldı. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim gelecekte lazer kanalları aracılığıyla birbirine bağlanacak 1080'den fazla uyduyu tek bir sistemde birleştirmeyi hedefliyor ve uzay teknolojileri alanında önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni proje 25 Eylül'de kamuoyuna duyuruldu. Projenin geliştirilmesi üzerinde daha önce Three-Body hesaplama grubunun oluşturulmasında yer alan Enceladus ve Eastlink şirketleri çalışıyor. Dağılıma göre, Eastlink sistem mimarisi ve işletiminden sorumlu olurken, Enceladus AI teknolojileri ve projenin uluslararası ölçekte geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Space String projesinin temel fikri, çok sayıda uydunun hesaplama gücünü tek bir sistemde toplamaktır. Günümüzde çoğu uzay aracı yalnızca kendi kaynakları dahilinde çalışmaktadır. Yeni mimaride ise, bir uydu karmaşık bir görevi yerine getirmek için yeterli CPU gücüne sahip değilse, bu görevi diğer cihazlara aktarabilecektir.

Yörünge grubunun iki seviyeli yapısı

Plana göre, yeni uzay grubu iki ayrı seviyeye ayrılacak. Birinci seviye, veri toplama ve işleme için tasarlanmış 720'den fazla uyduyu içerecek. Bu cihazlar, Dünya'yı gözlemleme ve diğer pratik görevleri yerine getirmenin yanı sıra, halihazırda eğitilmiş AI modellerini doğrudan yörüngede çalıştıracak.

Geriye kalan 360'tan fazla uydu ise grubun özel bir hesaplama merkezi işlevini görecek. AI eğitimi için tasarlanan bu uydular, çok daha güçlü donanımlarla donatılacak. Uzmanlar, bu cihazları güneş-eşzamanlı yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor ve ihtiyaç duyulması halinde hesaplama uydularının sayısını artırma imkanı korunuyor.

Lazer iletişimi ve aşamalı gelişim

Tüm cihazlar yüksek hızlı lazer kanalları aracılığıyla birbirine bağlanacak. Bu, uyduların büyük miktarda veri alışverişinde bulunmasına ve hesaplamaları birbirleri arasında paylaştırmasına olanak tanıyacak. Sonuç olarak, uzay aracı toplanan tüm bilgiyi Dünya'ya göndermek yerine, AI yardımıyla verileri yörüngede ön analizden geçirecek ve sadece gerekli sonuçları iletecek.

Space String ağı aşamalı olarak inşa edilecek. İlk olarak G1 deneysel uydusu, daha sonra G2 standart platformu ve nihayet G3 yüksek performanslı cihazı oluşturulacak. Her neslin deneyimi bir sonraki aşamanın geliştirilmesinde kullanılacak. İlk test cihazının 2027'nin dördüncü çeyreğinde fırlatılması planlanırken, binden fazla cihazdan oluşan tam grup şimdilik uzun vadeli bir proje statüsünde kalıyor.