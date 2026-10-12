Kazakistan'da Yandex çöktü: Dijital bağımlılık nasıl sonuçlar doğurdu?

Kazakistan halkı, milyonlarca kullanıcının günlük olarak başvurduğu Yandex dijital ekosistemindeki servislerde gözlemlenen kitlesel ve geniş çaplı aksaklıklarla karşılaştı. Sorunlar yerel altyapıdan değil, doğrudan Rusya topraklarında bulunan merkezi veri merkezlerindeki hasarlardan kaynaklandı.

Bu aksaklık sadece sıradan yolcuları ve müşterileri değil, aynı zamanda binlerce taksi şoförü ve kuryenin faaliyetlerini de ciddi şekilde vurdu.

Hangi hizmetler durdu veya kesintili çalışıyor?

Kazakistan genelinde şirketin neredeyse tüm popüler alanlarındaki faaliyetler aksadı:

Yandex Go: Taksi çağırma hizmeti tamamen durdu veya ciddi kesintilerle çalıştı;

Teslimat durdu: Yandex Eats ve Yandex Lavka uygulamalarında yemek ve ürün siparişi vermek imkansız hale geldi;

Finansal zorluklar: Yandex Pay üzerinden ödeme yapma ve para transferi gerçekleştirme işlemlerinde kesintiler yaşandı;

Akıllı teknolojiler ve müzik: Alice sesli asistanı, Yandex Music ve akıllı ev cihazları da komutları yerine getiremeyerek kararsız bir duruma geldi;

Sürücü ve kuryelerin şikayetleri: Taksi şoförleri ve kuryeler yeni siparişleri alamadıklarını, teknik destek servisinin ise yanıt vermediğini bildirdi.

Sebep ne? Rusya'daki üç bölgedeki veri merkezleri hasar gördü

Kullanıcıların kişisel verileri Kazakistan içindeki sunucularda saklanmasına rağmen, genel hesaplama mimarisi ağ tabanlı bir sisteme dayanıyor:

Veri merkezlerinin durması: Edinilen bilgilere göre, kesintiye Yandex'in Rusya'daki Ryazan, Kaluga ve Vladimir bölgelerindeki veri merkezi altyapısına verilen hasarlar neden oldu;

Zincirleme çöküş: Sunucu merkezlerinden birinin tamamen durması, uluslararası ölçekte zincirleme kesintileri tetikledi ve Kazakistan pazarını doğrudan etkiledi;

Bakanlık doğruladı: Kazakistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, yerel sunucuların normal modda çalıştığını ancak sorunun yabancı altyapıya olan yüksek bağımlılık nedeniyle ortaya çıktığını resmen doğruladı.

Bağımlılık meselesi ve uzmanların endişeleri

Şirket temsilcileri hizmetleri geri yüklemek için çalışmaların sürdüğünü, ancak tam istikrarın sağlanması için sürenin henüz bilinmediğini belirtiyor: