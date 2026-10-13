“Yandex Pay” dondu: İnsanlar paralarını çekemiyor ve market alışverişi yapamıyor

·11·Dünya
“Yandex Pay” dondu: İnsanlar paralarını çekemiyor ve market alışverişi yapamıyor

Rusya'nın önde gelen teknoloji devlerinden biri olan «Yandex» tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor. Sektör uzmanlarının uyarılarına göre, şirketin veri merkezlerine (data merkezleri) düzenlenen art arda saldırıların ardından sistem kritik noktaya ulaştı: Bir veri merkezi daha devre dışı kalırsa, «Yandex» ekosistemi faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalacak.

Böyle bir durumda, altyapı kapasitesinin yetersizliği nedeniyle şirkete ait onlarca hizmet ve platformun kesintisiz çalışmasını sağlama imkanı neredeyse kalmayacak.

«Yandex Pay» krizi: Müşteriler fonlarına erişemiyor

Veri merkezlerindeki ciddi teknik kesintiler, ilk etapta milyonlarca kullanıcısı olan «Yandex Pay» finansal hizmetini vurdu:

  • Fonların dondurulması: Veri merkezlerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan büyük arıza nedeniyle birçok vatandaş, hesaplarındaki ve kartlarındaki parayı yönetemez hale geldi;

  • Birkaç günlük engelleme: Birikimlerini tamamen bu sistemde tutan kullanıcılar, birkaç gündür paralarını çekemiyor ve sisteme erişim tamamen kısıtlanmış durumda;

  • Zor mali durum: Fonlara erişimin engellenmesi nedeniyle birçok müşteri, günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, hatta marketlerden gıda alışverişi bile yapamadıklarını belirterek şikayette bulunuyor.

İpotek ve kredi borcu sorunu derinleşti

Finansal ödeme sisteminin durması, kullanıcılar için beklenmedik yasal ve mali riskler doğurdu:

  • Geciken ödemeler: Kullanıcıların en büyük sorunu, diğer ticari bankalardan alınan krediler ve ipotek borçları için yapılması gereken zorunlu ödemeleri zamanında gerçekleştirememeleridir;

  • Ceza riski: Fonların sistem içinde bloke olması nedeniyle bankalardaki ödeme süreleri aksamakta ve müşterilere faiz ile ceza uygulanma riski doğmaktadır.

Teknoloji devi şu anda sistem istikrarını korumak ve altyapıyı tamamen çökmekten kurtarmak için acil önlemler alsa da, şirketin geleceği doğrudan kalan veri merkezlerinin güvenliğine bağlı durumda.

YandexYandex PayVeri MerkezleriFinansal HizmetlerTeknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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