Yandex Fabrika, bir kilogramdan hafif Lunnen Airis dizüstü bilgisayarını tanıttı

·25·Teknoloji
Yandex Fabrika, bir kilogramdan hafif Lunnen Airis dizüstü bilgisayarını tanıttı

Yandex'in üretim kolu olan Yandex Fabrika, Lunnen markası altındaki dizüstü bilgisayar serisini yeni bir cihazla genişletti. Tanıtılan Lunnen Airis modeli; hafifliği, dayanıklı kasası ve modern teknik özellikleriyle dikkat çekiyor; günlük işler ve seyahatler için pratik bir çözüm olarak tasarlandı. Bu haber, Ixbt.com tarafından bildirildi. Ixbt.com'a göre, yeni cihazın en belirgin özelliklerinden biri bir kilogramdan daha hafif olmasıdır. Bu değer, magnezyum alaşımından üretilen hafif ve dayanıklı kasa sayesinde elde edilmiş olup, dizüstü bilgisayarını sürekli yanında taşıyan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Teknik özellikler ve performans

Cihaz, yüksek performans sunan sekiz çekirdekli AMD Ryzen AI 7 350 işlemci ve Radeon 860M grafik birimi ile donatılmıştır. Ayrıca dizüstü bilgisayar, 32 GB RAM ve geniş depolama alanı sunan 1 TB SSD ile ağır programlarla çalışırken bile kararlılık sağlar.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla model, Windows 11 işletim sistemiyle çalışmaktadır. Üreticiler güvenlik konusuna da özel bir önem vermiş olup, cihaz parmak izi okuyucu ve web kamerası için özel bir fiziksel gizlilik kapağı ile donatılmıştır.

Bağlantı ve özerklik

Harici cihazları bağlamak için Lunnen Airis gerekli port setine sahiptir: iki adet USB-C, bir adet USB-A, HDMI ve 3,5 mm ses çıkışı. Önemli bir detay olarak, her iki USB-C portu üzerinden hem dizüstü bilgisayarı şarj etmek hem de harici monitöre görüntü aktarmak mümkündür.

Batarya performansı konusunda da iyi sonuçlar kaydedilmiş olup, pilin 10 saate kadar özerk çalışma süresi sunduğu belirtilmektedir. Ayrıca kutu içeriğine, ağırlığı 100 gramdan az olan hafif bir şarj cihazı eklenmiştir.

Şu anda açık gri renkte üretilen bu dizüstü bilgisayar, Yandex Market satış platformunda kişisel indirimler hariç 100 bin ruble fiyat etiketiyle satışa sunulmuştur.

Hozirgi vaqtda yorugʻ kulrang rangda ishlab chiqarilayotgan mazkur noutbuk Yandeks Market savdo platformasida shaxsiy chegirmalarni hisobga olmaganda 100 ming rubl narxda sotuvga chiqarilgan.

YandexLunnen AirisDizüstü BilgisayarAMDTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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