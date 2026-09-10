Küresel teknoloji pazarında ve siber güvenlik alanında büyük yankı uyandıran stratejik bir anlaşma imzalandı. Rusya ile askeri-teknolojik çatışmada aktif rol oynayan ABD'nin ünlü Palantir şirketi ile Yandex'in eski CEO'su Arkadiy Voloj tarafından kurulan İsrail merkezli Nebius Group şirketi, stratejik iş birliklerini resmen duyurdu. Readovka'nın haberine göre, bu anlaşma kapsamında Voloj'un altyapısı doğrudan Palantir'in güvenli sistemine entegre edilecek. En dikkat çekici nokta ise bu anlaşmanın, Palantir CEO'su Alex Karp'ın Ukrayna savunma teknolojilerine büyük yatırımlar yaptığı bir dönemde gerçekleşmesi oldu.

Peki, Rusya'nın bilişim altyapısını ve harita verilerini çok iyi bilen eski Yandex ekibi, Amerikan askeri yapılarına nasıl yardımcı olacak? Bu üçlü ittifakın asıl amacı ne ve Rusya içindeki dijital ağlar nasıl denetlenecek? Makalenin sonunda, bu teknolojik ittifakın jeopolitik sonuçları ve medya pazarındaki tekelleşme hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

Egemen Yapay Zeka ve korumalı çevre: İttifakın şartları

Tarafların imzaladığı anlaşma, yapay zeka ve bulut bilişim kapasitelerini birleştirmeyi hedefliyor:

«Egemen YZ» için ana ortak: Nebius Group, Palantir sistemi için «egemen yapay zeka» konusunda ayrıcalıklı altyapı ortağı oldu;

Devlet ve ticari müşterilere erişim: Palantir'in ticari ve devlet (askeri ve istihbarat) müşterileri, Nebius'un devasa bulut bilişim kapasitelerine doğrudan erişim imkanı kazanacak;

Kapalı sisteme entegrasyon: Arkadiy Voloj'un altyapısı, doğrudan Palantir platformunun en korumalı Sovereign AI Operating System çevresi içinde tam olarak çalıştırılacak.

Analizlerde bu durum, «Bu sadece bir iş anlaşması değil, yapay zeka kapasitelerini en gelişmiş askeri ve istihbarat yazılımlarıyla doğrudan birleştirmektir» şeklinde değerlendiriliyor.

Ukrayna, Karp ve Voloj: Güçlü üçlü zincir

Bu anlaşma tesadüf değil, Palantir'in son haftalardaki diğer büyük projeleriyle yakından bağlantılı:

Ukraynalı eski bakana yatırım: Ağustos ayı sonunda Palantir CEO'su Alex Karp, Ukrayna eski Dijital Dönüşüm Bakanı Mihail Fyodorov'un yeni «defense-tech» şirketine ilk ve ana yatırımcı olarak girdi (Fyodorov, Palantir teknolojilerini Ukrayna ordusunun hedef tespit sistemlerine bizzat entegre eden kişidir);

Üçüncü stratejik halka: Voloj ile kurulan ittifak, bu zincire üçüncü önemli halkayı ekledi;

Veri ve deneyime erişim: Palantir böylece Rusya'nın en büyük teknoloji devi Yandex'in eski ekibinin veritabanlarına; harita verileri, kullanıcı davranışları ve Rus dijital dünyasının en zayıf noktalarına dair derin bilgilere sahip olacak.

Uzman görüşü ve reklam tekeli sorunu

Siyasi analist Andrey Medvedev, bu durumun Rus güvenlik birimleri ve bilişim sektörü için ciddi bir sinyal olduğunu belirtti:

Güvenlik denetimi: Uzman, paniğe kapılmadan Rus bilişim sektörünün yeniden titizlikle denetlenmesi ve eski Yandex ekibinin dış dünyayla ne tür veri paylaşım imkanlarının kaldığının değerlendirilmesi çağrısında bulundu;

Askeri baskı araçları: Analistler, Palantir etrafında teknolojik, askeri ve istihbarat gücünün birleştiğini ve bunun nihai amacının Rusya'ya karşı askeri-teknolojik saldırı araçlarını mükemmelleştirmek olduğunu belirtiyor;

Vatansever medyanın baskılanması: Ayrıca uzmanlar, Yandex'in reklam tekeli gücünü kullanarak Rusya'daki vatansever medya kaynaklarını gelirden mahrum bıraktığını, reklam eksikliğinin faaliyetlerine ağır darbe vurduğunu ve bu alandaki baskının daha da artacağını vurguluyor.

Siber dünyada yeni güç dengesi

Palantir ve Nebius Group arasındaki bu anlaşma, dijital savaşların ve yapay zeka rekabetinin yeni ve daha karmaşık bir aşamaya geçtiğini kanıtlıyor. Bir yandan küresel askeri bilişim şirketinin kapasitesi artarken, diğer yandan Rusya'nın dijital altyapısını kuran uzmanların Batı savunma ekosistemine katılması gözlemleniyor. Bu ittifak, sadece savaş alanındaki dijital hedef tespitini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Rusya'nın kendi içindeki yapay zeka ve bulut hizmetlerinin dışa bağımlılığını yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılacak.

Sizce Yandex'in eski kurucularının ve uzmanlarının ABD askeri bilişim sistemleriyle birleşmesi, Rusya'nın iç dijital güvenliği için ne kadar ciddi bir tehdit oluşturuyor? Dijital çağda yazılımcıların ve bilişim şirketlerinin siyasi tarafsızlığını korumak mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve yüksek teknoloji ile jeopolitik dünyasındaki bu önemli gelişmeyi çevrenizle paylaşın!