Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya'nın büyük teknoloji şirketi Yandex'e ait veri merkezlerine düzenlenen saldırıların dijital alana nasıl yansıdığına dair bir açıklama yaptı. Ukrayna lideri, söz konusu altyapı tesisleri devre dışı kaldığında sosyal medyadaki nefret söylemi, toplumu kutuplaştırmaya yönelik kampanyalar ve çeşitli provokasyonların önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Bununla birlikte Rus basını, saldırı sonucu oluşan teknik hasar ve bunun giderilmesinin mali sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

“Botların nereden yönetildiği ortaya çıktı”

Volodimir Zelenski, veri merkezlerinde meydana gelen hasarın ağdaki bilgi ortamını doğrudan etkilediğini vurguladı:

Provokasyonların azalması: “Bu tesislere saldırı düzenlendiği sırada sosyal medyadaki nefret, yapay ayrışma ve düşmanca provokasyonlar keskin bir şekilde azaldı” dedi Zelenski.

Bot çiftliklerinin faaliyetleri: Dijital alandaki değişimlere değinen devlet başkanı, sözlerine şunları ekledi: “Ağlardaki bot sayısı önemli ölçüde azaldı ve bu botların aslında nereden kaynaklandığı, nereden yönetildiği artık çok net bir şekilde görülüyor.”.

Onarım için en az yarım yıl: Kommersant hasarın boyutunu açıkladı

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, hedef alınan Yandex veri merkezlerindeki karmaşık sunucu ekipmanlarının tamamen yenilenmesi ve onarılması süreci ciddi bir zaman gerektiriyor:

6 aylık süre: Uzmanlar, hasar gören yüksek teknolojili ekipmanların yeniden devreye alınması ve altyapının tamamen onarılması için en az yarım yıl gerekeceğini tahmin ediyor.

Yurt dışı tedarik kanalları: Şirket, kayıpları daha hızlı telafi etmek amacıyla yeni ekipmanları yurt dışı tedarik kanalları da dahil olmak üzere çeşitli yollarla temin etme seçeneklerini değerlendiriyor.

Bulut hizmetleri pahalılaşacak: Ortaya çıkan büyük ek maliyetler ve lojistik zorlukların, nihayetinde sıradan kullanıcılar ve kurumsal müşteriler için Yandex bulut (cloud) hizmetlerinin fiyatlarında önemli bir artışa yol açması bekleniyor.

Dijital ve enerji altyapısına yönelik bu tür saldırılar, sadece fiziksel ağları değil, aynı zamanda küresel bilgi alanını ve bilişim sektörü ekonomisini de doğrudan etkilemeye devam ediyor.