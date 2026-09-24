Huawei Nova 16s akıllı telefonlarına Yandex arayan kimliği entegre edildi

Akıllı telefon pazarında kullanıcı güvenliğini sağlama konusunda önemli bir adım atıldı. Ixbt.com'un haberine göre, Yandex'in gelen ve giden aramaları kontrol eden özel arayan kimliği aracı, ilk kez doğrudan Huawei'nin yeni akıllı telefonlarının işletim sistemine derinlemesine entegre edildi. Bu özelliğe sahip ilk cihaz Huawei Nova 16s modeli oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu teknoloji, kullanıcıları potansiyel olarak tehlikeli aramalar ve dolandırıcılık girişimleri konusunda zamanında uyarmak için tasarlanmıştır. Sistem sadece tehlikeli numaraları değil, aynı zamanda faydalı aramaları da ayırt edebilmekte ve arayan kurumun kategorisini (örneğin banka veya kargo hizmeti) ekranda göstermektedir. Bilgiler, arama sırasında özel bir sistem bildirimi olarak görüntülenir.

Yeni güvenlik sisteminin özellikleri

Yandex tarafından geliştirilen bu güvenlik aracı, 160 milyondan fazla telefon numarasını içeren devasa bir veritabanına dayanmaktadır. Numaraların derinlemesine analiz sürecinde sinir ağı algoritmaları ve kullanıcının 300'den fazla davranışsal özelliği kullanılmaktadır. Bu, sistemin sadece normal sesli aramaları değil, aynı zamanda reklam içerikli çağrıları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen aramaları da tespit etmesini sağlar.

Günümüzde bu teknoloji, Huawei Nova 16s serisindeki yeni cihazlarda çalışmaya başladı. Gelecekte, bu güvenlik sisteminin Huawei'nin diğer yeni model akıllı telefonlarına da kademeli olarak uygulanması planlanıyor. Kullanıcılar, cihazı ilk kez açarken veya daha sonra “Telefon” uygulamasının ayarları üzerinden bu özelliği etkinleştirebilirler.

Sistemin düzgün çalışması için internet bağlantısı ve “Yandex — s Alisoy AI” uygulamasının en son sürümü gereklidir. Kullanıcı istenmeyen veya şüpheli bir numarayla karşılaşırsa, arama günlüğü üzerinden şikayette bulunma imkanı da mevcuttur. Dolandırıcılıkla ilişkili olduğu tespit edilen numaralar ise sistem tarafından otomatik olarak engellenebilir.

Huawei Nova 16s serisi hakkında

Yeni tanıtılan Huawei Nova 16s serisi üç ana modelden oluşuyor: Nova 16s, Nova 16s Pro ve Nova 16z. Serinin en gelişmiş üyesi olan Nova 16s Pro modeli, 6,84 inç OLED ekran, güçlü Kirin 9010S işlemci, 512 GB'a kadar dahili depolama ve 100 W şarj destekli 7000 mAh kapasiteli batarya ile donatılmıştır. Ana kamerası 200 megapiksellik ana sensör ve kaliteli telefoto lensleri içerir.

Orta segment Huawei Nova 16s modeli 6,68 inç ekran, Kirin 8020 çipi ve yine 7000 mAh batarya ile gelirken, Nova 16z versiyonu 6,7 inç 120 Hz OLED ekran ve 6000 mAh batarya ile donatılmıştır. Bu serideki tüm cihazlar modern teknolojik gereksinimleri tam olarak karşılamaktadır.