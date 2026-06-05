Real Madrid başkan adayı Erling Haaland ve Rodri transferini vaat etti

·75·Spor
Real Madrid başkan adayı Erling Haaland ve Rodri transferini vaat etti

Real Madrid başkanlığı için yarışan Enrique Riquelme, tartışmalı transfer vaatleriyle futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Aday, seçimleri kazanması halinde Manchester City yıldızları Erling Haaland ve Rodri'nin Madrid'e transfer olacağını garanti etti. Manchester City ve oyuncuların yakın çevresi bu haberleri yalanlasa da Riquelme sözünde ısrarlı. Goal.com haberi veriyor.

İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda Riquelme, bu yalanlamaların sadece oyunun bir parçası olduğunu vurguladı. Sözlerine göre, oyuncuları korumak amacıyla tüm müzakereler gizli yürütüldü. Aday, Rodri ve Erling Haaland konusunda menajerlerle zaten görüşmeye başladığını ve gayriresmi anlaşmaların mevcut olduğunu doğruladı.

Real Madrid tarihinde seçim vaatleri büyük önem taşır. Örneğin, 2000 yılında Florentino Pérez, Luís Figo transferini vaat ederek zafer kazanmıştı. Ancak birçok gözlemci ve kulüp üyesi (socios) Riquelme'nin bu vaatlerine şüpheyle yaklaşıyor. Buna karşılık iş insanı, itibarını ve sermayesini riske atmaya hazır olduğunu belirtti.

Riquelme, vaadini yerine getirememesi durumunda kulübün yaklaşık 100 bin üyesinin yıllık aidatını cebinden ödeyeceğini açıkladı. Bu taahhüt noterce onaylanmış olup yaklaşık 15 milyon avroya tekabül ediyor. Eğer başkan seçilir ancak Erling Haaland ve Rodri transferlerini gerçekleştiremezse, taraftarlar gelecek yıl üyelik aidatından muaf tutulacak.

Real MadridErling HaalandRodriManchester CityTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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