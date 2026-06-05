iPhone 18 Pro ve Pro Max kasalarının renkleri canlı fotoğraflarda gösterildi

·785·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max kasalarının renkleri canlı fotoğraflarda gösterildi

İnternette iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin kasalarını gösteren fotoğraflar yayıldı. Bu görüntüler, yeni cihazların iç ve dış görünümü hakkında ilk fikirleri veriyor. Fotoğraflarda üç farklı renkte kasa görülebiliyor: koyu vişne rengi, açık mavi ve klasik siyah. Söylentilere göre Apple, geçen yılki koyu turuncu rengin ardından renk paletiyle denemelerine devam edecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kamera bloğunun şekli ve konumuna göre maketler neredeyse iPhone 17 Pro tasarımını tekrarlıyor. Fotoğraflardan çıkarılabilecek sonuç, şirketin kasa tasarımında köklü değişiklikler yapmadan çoğunlukla renk gamını yenilemekle sınırlı kaldığı yönünde. Ayrıca arka panel elemanları ve SIM kart yuvaları da gösteriliyor.

Ana yeniliklerin cihazın içinde olması bekleniyor. Analistler ve sızdıran kaynaklar, 2 nanometrelik teknolojik sürece dayanan A20 Pro çipi, kamera yeteneklerinin genişlemesi ve Dynamic Island sistemindeki olası değişiklikleri tartışıyor. Daha önce iPhone 18 Pro serisinin yeni bir tasarıma ve koyu kırmızı seçenek de dahil olmak üzere genişletilmiş bir renk paletine sahip olacağına dair haberler yayılmıştı.

Bir diğer önemli haber, farklı ışık koşullarında çekim kalitesini önemli ölçüde artıran değişken diyaframlı kamera. Ayrıca sızan bilgiler arasında, iPhone 18 Pro pillerinin kapasitesinin satıldığı bölgeye göre farklılık gösterebileceğine dair şaşırtıcı bir rapor da var.

AppleiPhoneiPhone 18 ProTeknolojiAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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