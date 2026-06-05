Özbekistan dört ayda en çok hangi meyve veya sebzeyi ihraç etti?

·54·Ekonomi
Özbekistan dört ayda en çok hangi meyve veya sebzeyi ihraç etti?

Ulusal İstatistik Komitesi verilerine göre, 2026 yılının Ocak-Nisan aylarında Özbekistan dış pazarlara toplam 489,5 bin ton meyve ve sebze ürünü tedarik etti. Bu ihracat hacminin toplam değeri 454,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat hacmi 25,9 bin ton veya %5,6 arttı. Bu durum, uluslararası pazarlarda Özbek tarım ürünlerine yönelik talebin yüksek kalmaya devam ettiğini göstermektedir.

İhracat yapısında en büyük pay sebzelerine ait oldu. Dört ay boyunca yurtdışına 239,8 bin ton sebze ürünü gönderildi. Ayrıca, 86,6 bin ton meyve ve meyvecik de dış pazarlara ihraç edildi.

Buna ek olarak, 26,2 bin ton maş fasulyesi, 9,2 bin ton yer fıstığı ve diğer kuruyemiş ürünleri ihraç edildi. Karpuz ve kavun tedarik hacmi ise 0,2 bin tonu buldu. Kalan kısım diğer meyve-sebze türleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin payına düştü.

ÖzbekistanUlusal İstatistik KomitesiABD doları
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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