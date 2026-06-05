Özbek futbolcular Kanada'da örnek bir davranış sergiledi

·109·Spor
Özbek futbolcular Kanada'da örnek bir davranış sergiledi

Özbekistan milli takımı, Kanada ile oynanan hazırlık maçının ardından saha dışındaki davranışlarıyla da çoğunluğun dikkatini çekti.

Maçın ardından futbolcular soyunma odasını temizleyip tertemiz bırakarak ayrıldı.

Ayrıca takım, tahtaya İngilizce olarak «Misafirperverliğiniz için teşekkürler, Kanada! Dünya Kupası'nda başarılar dileriz!» minnettarlık notunu bıraktı.

Bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından sıcak karşılandı. Birçok taraftar Özbek futbolcularının disiplinini, temizliğe olan saygısını ve ev sahiplerine duyduğu hürmeti övdü.

Yorumlarda Özbekistan halkı ve milli takımı hakkında olumlu görüşler belirtildi ve futbolculara Dünya Kupası'nda başarı dileklerinde bulunanlar çok oldu.

Hatırlatırız ki, hazırlık maçında Kanada milli takımı Özbekistan'ı 2-0 mağlup etmişti. Ancak maç sonrası bu durum taraftarlar arasında geniş yankı uyandırıyor.

Ahşap dolaplar ve ortada masayla donatılmış soyunma odası.

Özbekistan hakkında olumlu yorumların yapıldığı Instagram yorumları derlemesi.

Üzerinde futbol sahası çizili kağıda Kanada'ya teşekkür notu yazılmış hali.

ÖzbekistanKanadaDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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