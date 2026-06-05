Rusya'da 200 kg yük taşıyan V-200 insansız helikopteri test ediliyor

“Aeromaks” şirketler grubu, “IKAR-Injiniring” yan kuruluşu tarafından geliştirilen V-200 kargo insansız helikopterinin uçuş ve tasarım testlerine başladı. SH-750 modelinin modernize edilmiş versiyonu olan bu seri prototipin testlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en önemli özelliği, tam otonom kontrol sistemi ile donatılmış olmasıdır. Bu sistem, cihazın tamamen otomatik modda kullanılmasını sağlar. Geliştiricilerin belirttiğine göre, helikopter sadece bir düğmeye basarak 200 kg'a kadar faydalı yükü 300 km mesafeye taşıyabiliyor.

V-200 modelinin birçok benzerinden farkı, yükü hem dış askıda hem de kabin içinde taşıyabilmesidir. Bu tasarım, uçuşun teknik özelliklerinin bozulmasını önler. Cihaz, zorlu koşullarda ve uzun mesafelerde stabil hareket etmek için tasarlanmıştır.

Bu dronun başlıca kullanım alanları olarak ulaşılması zor bölgelere kargo teslimatı, doğrudan görüş alanı dışındaki (BVLOS) uçuşlar ve uzak sanayi tesislerinin desteklenmesi gösteriliyor. Teknoloji, lojistik maliyetlerini azaltmaya ve teslimat hızını artırmaya hizmet ediyor.