Rusya'da 200 kg yük taşıyan V-200 insansız helikopteri test ediliyor

·52·Teknoloji
Rusya'da 200 kg yük taşıyan V-200 insansız helikopteri test ediliyor

Aeromaks” şirketler grubu, “IKAR-Injiniring” yan kuruluşu tarafından geliştirilen V-200 kargo insansız helikopterinin uçuş ve tasarım testlerine başladı. SH-750 modelinin modernize edilmiş versiyonu olan bu seri prototipin testlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en önemli özelliği, tam otonom kontrol sistemi ile donatılmış olmasıdır. Bu sistem, cihazın tamamen otomatik modda kullanılmasını sağlar. Geliştiricilerin belirttiğine göre, helikopter sadece bir düğmeye basarak 200 kg'a kadar faydalı yükü 300 km mesafeye taşıyabiliyor.

V-200 modelinin birçok benzerinden farkı, yükü hem dış askıda hem de kabin içinde taşıyabilmesidir. Bu tasarım, uçuşun teknik özelliklerinin bozulmasını önler. Cihaz, zorlu koşullarda ve uzun mesafelerde stabil hareket etmek için tasarlanmıştır.

Bu dronun başlıca kullanım alanları olarak ulaşılması zor bölgelere kargo teslimatı, doğrudan görüş alanı dışındaki (BVLOS) uçuşlar ve uzak sanayi tesislerinin desteklenmesi gösteriliyor. Teknoloji, lojistik maliyetlerini azaltmaya ve teslimat hızını artırmaya hizmet ediyor.

V-200AeromaksDroneTeknolojiHavacılık
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorEn ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorDün, 17:26Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorWildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorDün, 17:21Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıSupabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıDün, 16:52Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiSteam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiDün, 16:27Google ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorGoogle ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorDün, 16:25iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıiPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıDün, 15:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde