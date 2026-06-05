Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalindeki hatasının ardından Gabriel'i teselli etti

·79·Spor
Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalindeki hatasının ardından Gabriel'i teselli etti

PSG kaptanı Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalindeki dramatik zaferin ardından Arsenal savunmacısı Gabriel Magalhães'e söylediklerini açıkladı. Budapeşte'deki finalde Arsenal penaltı atışlarında mağlup oldu ve Gabriel belirleyici vuruşta hata yaptı. Goal.com haberi veriyor.

PSG futbolcuları zaferi kutlamak için koşarken, Marquinhos takım arkadaşlarına katılmak yerine, morali bozuk hemşehrisinin yanına gitti. Deneyimli savunmacı, 2022 Dünya Kupası'nda benzer zor bir durum yaşadığını hatırlayarak Gabriel'i teselli etmeye karar verdi.

Brezilya milli takım kampında gazetecilerle konuşan Marquinhos o anları şöyle hatırladı: "Kutlamaya hazırdım ama koşmaya başladığımda onu karşımda gördüm. Takımım yanından geçiyordu — tıpkı 2022'deki durumum gibi. Ona güçlü olmasını ve başını dik tutmasını söyledim, çünkü harika bir sezon ve harika bir oyun sergiledi".

Marquinhos'un sözlerine göre, Gabriel'i sezonun en iyi stoperi olarak görüyor. "Ona bu sezon dünyanın en iyi stoperi olduğunu söyledim. Böyle bir yükü hak etmiyordu, çünkü penaltılarda herkes gol atmak ister ama şans her zaman yanaşmayabilir" diye ekledi PSG kaptanı.

Arsenal'de Mikel Arteta yönetiminde istikrarlı performans sergileyen Gabriel için bu hata, sezonun en acı noktası oldu. Ancak Marquinhos, tek bir hatanın savunmacının tüm sezon boyunca gösterdiği çabayı yok saymaması gerektiğini ve onun milli takım için de son derece önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

PSGArsenalŞampiyonlar LigiMarquinhosGabriel Magalhães
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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