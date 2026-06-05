Ünlü 'Andican devzira pilavı' resmi olarak devlet siciline kaydedildi

'Andican devzira pilavı' coğrafi gösterge olarak devlet siciline kaydedildi. Bu konuda Adalet Bakanlığı Fikri Mülkiyet Departmanı bilgi verdi.

Bu statü, yemeğin adının, hazırlama geleneklerinin ve kendine özgü özelliklerinin yasal korumasını sağlar.

'Andican devzira pilavı' öncelikle Fergana Vadisi'nde yetiştirilen devzira pirinci temelinde hazırlanır. Kırmızımsı tonlu ve sıkı taneli bu pirinç, pilava özel bir tat, aroma ve tane tane bir görünüm kazandırır.

Uzmanlara göre, coğrafi gösterge statüsü yemeğin özgünlüğünü korumaya, kalite güvencelerini güçlendirmeye ve geleneksel hazırlama yöntemini korumaya hizmet eder.