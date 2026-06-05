100 milyon sum nafaka bedeli peşin ödendi

Çiroqchili bir baba, nafaka yükümlülüklerini süresinden önce yerine getirmeye karar verdi.

Çiroqchi ilçesinde yaşayan vatandaş, bugüne kadar nafaka ödemelerini her ay zamanında gerçekleştirdi. Daha sonra eski eşiyle karşılıklı anlaşmaya vararak, üç çocuğunun 18 yaşına gelene kadar olan bakımı için hesaplanan tutarı tek seferde ödeme isteğini bildirdi.

Sonuç olarak, bu yılın 4 Haziran tarihinde çocukları için 100 milyon sum tutarını peşin olarak ödedi.

Söz konusu tutar alacaklıya tamamen aktarıldı ve icra belgesi fiilen yerine getirildiği için tamamlandı.

Çocuk için yapılan her iyi eylem, onun geleceğine atılan sağlam bir temeldir. Bu durum, ebeveyn sorumluluğunun sadece yasa karşısında bir görev değil, aynı zamanda çocuğun kaderine yönelik sevgi ve özenin açık bir ifadesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.