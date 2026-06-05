Yulduz Usmanova'nın konserinde beklenmedik bir durum yaşandı

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Yulduz Usmanova'nın konserinde beklenmedik bir durum yaşandı

Özbekistan Halk Sanatçısı Yulduz Usmanova'nın 4 Haziran'da Namangan şehrinde gerçekleşen konseri geniş tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, konser programını izlemek için yüz binlerce hayran toplandı.

Bazı kaynaklara göre, bu konseri yaklaşık 400 bin seyirci ziyaret etti. Yayılan videolarda konser alanı ve çevresinde çok büyük bir insan kalabalığı görülebiliyor. Bu rakam henüz resmi olarak teyit edilmemiş olsa da, konser ülkedeki en kalabalık etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Videoda Namangan'da gerçekleşen konserdeki görüntüler yer alıyor. Karelerde alanı dolduran binlerce hayran ve bayram havası görmek mümkün.

Yulduz UsmonovaÖzbekistanNamangan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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