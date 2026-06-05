Özbekistan'da çok katlı binalar dijital olarak resmileştirilecek

1 Haziran'dan itibaren Özbekistan'da çok katlı binaların tescil süreci değişti. Devlet Kadastro Komitesi, bu süreçleri UZKAD sistemi aracılığıyla tamamen dijital formata geçirdi.

Yeni yönetmelik, binaların kullanıma kabul edilmesi, kadastro pasaportlarının verilmesi ve devlet siciline kaydedilmesi süreçlerini kapsar.

Artık binadaki tüm daireler, ticari alanlar ve ortak mülkiyet tek bir sicilde kaydedilmektedir. Tüm bina için tek bir kadastro belgesi oluşturulur.

Ayrıca, binaların dijital çizimleri çevrimiçi haritada gösterilir. Bu, bürokrasiyi azaltmaya ve insan faktörünün etkisini en aza indirmeye hizmet eder.

Reform, nesnelerin tescilini hızlandırmayı ve mülkiyet haklarını maksimum düzeyde korumayı amaçlamaktadır.