Lada Azimut, dünyada benzersiz olan ön cam ısıtma sistemine sahip olacak

AvtoVAZ şirketi, yeni Lada Azimut crossover'ının özgün bir ısıtma sistemiyle donatılacağını doğruladı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda şirketin başkan yardımcısı Sergey Gromak başlangıçta "dünyanın hiçbir yerinde olmayan yan ayna ısıtma sistemi" hakkında bir açıklama yapmıştı. Ancak daha sonra üretici bu bilgiyi netleştirerek bunun sadece bir dil sürçmesi olduğunu belirtti. Ixbt.com haber veriyor.

Resmi açıklamaya göre, aslında konu ön kapı camlarını ısıtma işlevi hakkında. Bu teknoloji şu anda Rusya pazarındaki başka hiçbir otomobilde mevcut değil. Şirket yetkilileri şaka yollu bu hatayı düzelterek, Lada Azimut modelinde hem yan aynaların hem de ön kapı camlarının özel bir ısıtma sistemine sahip olacağını vurguladılar.

Bildirildiğine göre, yan camlar tıpkı ön ve arka camlar gibi özel ısıtma telleri yardımıyla ısıtılıyor. Sürücü bu işlevi ayrı bir düğmeyle açıp kapatabilecek. Bu çözüm, özellikle soğuk iklim koşullarında görüş mesafesini iyileştirmeye hizmet ediyor.

Şu anda AvtoVAZ, Lada Azimut crossover'ının seri üretimine hazırlanıyor. Modelin renk paletinin sekize kadar genişletileceği ve turbo motorlu versiyonlarının test edildiği belirtildi. Otomobilin satışlarının bu yılın sonbaharında başlaması bekleniyor.