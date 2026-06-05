Bayern yönetimi Kenneth Eichhorn transferi nedeniyle iç çatışma yaşıyor

Münih'in Bayern kulübü yönetiminde, 16 yaşındaki yetenek Kenneth Eichhorn'un transferi konusunda ciddi bir anlaşmazlık çıktı. Bild gazetesinin "Bayern-Insider" podcast'inde belirtildiği üzere, kulübün sportif direktörü Max Eberl ve Christoph Freund genç orta saha oyuncusunu kadroya katmak için tüm gücünü sarf etti, ancak gözetim kurulu bu anlaşmaya veto koydu. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Bayern yönetimi Eichhorn'u Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı öncesinde özel bir uçakla Münih'e getirdi. Hotel Vier Jahreszeiten'da yapılan gizli bir toplantıda Vincent Kompany futbolcuyla saatlerce görüştü. Spor departmanı oyuncuyu kadroya katmayı çok istese de, mali şartlar yönetimi tatmin etmedi.

Ana sorun, futbolcu ve menajerlerinin talep ettiği bonuslarla ilgili. Haberlere göre, 16 yaşındaki oyuncu için 10-11 milyon euroluk imza parası (signing-on fee) talep edildi. Bayern gözetim kurulu, bu yaştaki bir futbolcu için bu meblağı aşırı yüksek bularak transferi durdurdu.

Şu anda Münih kulübündeki durum çıkmaza girmiş durumda. Sportif direktörler yatırım yapmaya hazır ancak mali blok buna izin vermiyor. Eichhorn'un menajerleri ise futbolcunun piyasa değerinin 20 milyon euro olduğunu ve bu harcamanın kendini amorti edeceğini vurguluyor.

Bayern'deki bu iç çatışma diğer büyük takımlar için fırsat oldu. Şu anda Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Liverpool kulüpleri yetenekli orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak için yarışa girdi.