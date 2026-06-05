Jahongir Zokirov, Dana White'ın promosyonunda ABD'de debut maçını yapacak

·44·Spor
Jahongir Zokirov, Dana White'ın promosyonunda ABD'de debut maçını yapacak

Özbek boks okulunun bir sonraki büyük ve umut verici temsilcilerinden biri, ağır sıklette ülkemizin onurunu koruyan yetenekli eldiven ustası Jahongir Zokirov, profesyonel ringdeki bir sonraki maçına katılmak için okyanus ötesine, Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı.

İçeriden bilgi alanlar ve spor severler iyi bilir ki, hemşehrimiz yakın zamanda dünya sporunda büyük prestije sahip olan Dana White'a ait 'Zuffa Boxing' promosyon şirketiyle resmi olarak uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Bu prestijli organizasyon altında Özbek sporcusunun ilk büyük maçının ne zaman ve kime karşı olacağı nihayet netleşti.

Debut maçının kesin tarihi ve rakip kim?

Jahongir Zokirov'un kişisel açıklamasına göre, bu ünlü promosyondaki debut karşılaşmasını bu yılın 28 Haziran tarihinde yapacak. Temsilcimize o gün ringde ev sahibi temsilcisi, yenilgi nedir bilmeyen tehlikeli Amerikalı boksör Zachary Spiller rakip olacak.

Yaklaşan uzlaşmaz mücadele öncesi her iki sporcunun profesyonel ringdeki mevcut istatistikleri ve potansiyellerine göz atın:

Boksörler

Maç Sayısı

Galibiyet / Mağlubiyet

Nokaut Oranı

Jahongir Zokirov

1 maç

1 galibiyet / 0 mağlubiyet

1 erken galibiyet (%100)

Zachary Spiller

5 maç

5 galibiyet / 0 mağlubiyet

4 erken galibiyet (%80)

İki yenilmez boksörün çatışması

Özbekistan Boks Federasyonu'nun yayınladığı resmi açıklamaya göre, Amerikalı Zachary Spiller kariyerinde henüz hiç yenilmedi ve yaptığı 5 maçın 4'ünü rakiplerini nakavt ederek tamamladı.

Ancak kahramanımız Jahongir Zokirov da profesyonel ringdeki ilk adımını korkunç bir nakavtla attı ve ABD'nin yeşil sahalarındaki maçta sadece güzel bir galibiyet ve ülkemizin bayrağını yüksek tutmayı hedefliyor. Dana White kontrolündeki bu çatışmanın hemşehrimiz için büyük sporun kapılarını sonuna kadar açacağı şüphesiz.

'Zamin' dileği: Ağır sıklet pehlivan boksörümüz Jahongir Zokirov'a ABD'deki sorumluluk dolu debut maçında büyük zafer ve temiz galibiyet diliyoruz! İnanıyoruz ki, rakibini mahvedecek ve Özbek boks okulunun gücünü dünyaya bir kez daha gösterecek.

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Jahongir ZokirovDana WhiteABDZuffa BoxingZachary Spiller
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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