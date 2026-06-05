Bruno Fernandes Manchester United'dan Ayrılabilir Mi?

Manchester United'ın icra kurulu başkanı Omar Berrada, takım kaptanı Bruno Fernandes'in geleceği konusunda net bir güvence vermedi. Kulüp yönetimi Portekizli oyun kurucuyu takımda tutma niyetinde olduğunu vurgulasa da, futbolcunun yaptığı çeşitli açıklamalar transfer dedikodularını körüklüyor. Goal.com haber veriyor.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda harika bir performans sergileyerek İngiltere Premier Ligi'nde 21 asistle rekor kırdı. Sezonun en iyi futbolcusu seçilmesine rağmen, Old Trafford'daki geleceği hala soru işareti. Berrada, Inside Carrington podcast'inde Fernandes'in sadece sahada değil, soyunma odasındaki liderlik yeteneklerini de övdü.

"Onun kalmasını istiyoruz, elbette. Sahada harika bir sezon geçirdi ama en önemlisi, herkes için gerçek bir lider olduğunu kanıtladı. İnsanlar saha dışındaki çabasını görmüyor. Kulüp değerlerini çok iyi anlıyor ve genç futbolcuların uyum sağlamasına yardımcı oluyor" dedi Omar Berrada.

Fernandes'in mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar uzansa da, daha önce kulüpteki katkısının yeterince takdir edilmediğinden şikayet etmişti. Futbolcu bir dönem takımdan ayrılmaya çok yakın olduğunu, ancak şu anki ana hedefinin Manchester United ile İngiltere Premier Ligi ve diğer büyük turnuvalarda şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı.

Kulüp yönetimindeki yapısal değişikliklerin ardından Berrada, personel, yönetim ve sahipler arasındaki güvenin yeniden tesis edildiğini belirtti. Sözlerine göre, alınan kesin kararlar finansal sonuçlara yansıyor ve bu durum kulübün gelecekteki gelişimi için temel oluşturuyor.