SpaceX Mechazilla sistemini geliştiriyor: kuleye yeni hafif raylar monte ediliyor

SpaceX şirketi, Starbase uzay limanındaki fırlatma kulelerinde bulunan devasa mekanik "çubuklar" (chopsticks) — Mechazilla sistemini geliştirmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, bu sistemdeki raylar, ağırlığı azaltmak için özel dairesel delikli yeni, daha hafif yapılarla değiştirilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mechazilla kollarındaki raylar hareketli sönümleyici parçasıdır. İnen roketin enerjisini sönümlemek için amortisör görevi görürler. Mechazilla, Starship fırlatma kulesinin takma adıdır ve sadece roketi birleştirmek (stacking) için değil, aynı zamanda havada geri dönen Super Heavy iticisini yakalamak için tasarlanmış iki devasa robotik koldan oluşur.

Roket iniş ayaklarına inmek yerine kule yanında asılı kalır ve "çubuklar" gövdedeki özel noktalardan onu kavrar. Bu teknoloji, aşamayı yeniden uçuşa hızlı bir şekilde hazırlama, ağır ayaklardan vazgeçerek ağırlıktan tasarruf etme ve fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde azaltma imkanı sağlar. İlk başarılı yakalama 13 Ekim 2024'te Flight 5 görevi sırasında gerçekleştirildi.

Şu anda Texas'taki Starbase uzay limanında Super Heavy Booster 20 ve Ship 20 gemisi bir sonraki uçuşa hazırlanıyor. Bu tür roketler, yörüngeye yeni nesil Starlink uydularını taşıyacak ve bu da küresel ağın bant genişliğini birkaç kat artırmaya hizmet edecektir.