Özbek boksunun hakimiyeti: Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde tüm boksörlerimiz galip geldi

·11·Spor
Özbek boksunun hakimiyeti: Dünya Şampiyonası'nın 2. gününde tüm boksörlerimiz galip geldi

Karadağ'ın Budva kentinde başlayan Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nın ikinci günündeki müsabakalar, Özbekistan milli takımı için tam bir şova dönüştü.

Gün boyunca ringe çıkan beş boksörümüzün tamamı rakiplerine üstünlük sağlayarak turnuvanın bir sonraki turuna yükseldi ve yüzde yüzlük bir galibiyet serisi kaydetti.

Meliqo‘ziyeva'dan irade ve rakipler üzerinde mutlak kontrol

İkinci günün en çekişmeli ve gergin mücadelesi kızlar kategorisinde yaşandı:

  • Shodiyona Meliqo‘ziyeva'nın zorlu zaferi: -54 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden Shodiyona, Hintli Joyshri Chirom'a karşı zorlu bir maç çıkardı ve 3:2'lik skorla önemli bir irade zaferi elde etti;

  • 5:0'lık net üstünlük: -70 kg'da Zulfiqor Adhamjonov Gürcü Akaki Basaria'ya, -90 kg sıkletinde ise Asadbek Sultanboyev Panamalı Norman Simmons'a karşı mücadele ederek rakiplerini 5:0'lık oy birliğiyle mağlup etti;

  • Güvenli yürüyüş: Ayrıca Aselya Tulegenova (-65 kg) Venezuelalı rakibini 4:1, Jahongir Zayniddinov (-65 kg) ise Belaruslu rakibini 3:1'lik skorla geçti.

Tüm sonuçlara göz atın:

  • -54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva — Joyshri Chirom (Hindistan) — 3:2

  • -70 kg: Zulfiqor Adhamjonov — Akaki Basaria (Gürcistan) — 5:0

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev — Norman Simmons (Panama) — 5:0

  • -65 kg: Aselya Tulegenova — Benniyelis Perez (Venezuela) — 4:1

  • -65 kg: Jahongir Zayniddinov — Bogdan Shashlikou (Belarus) — 3:1

Özbekistan genç milli takımı, Budva'daki küresel turnuvada Özbek boks okulunun geleneksel liderlik ruhunu koruyarak madalyalara doğru emin adımlarla ilerliyor.

Shodiyona Meliqo‘ziyevaZulfiqor AdhamjonovAsadbek SultanboyevBudva Boks ŞampiyonasıÖzbekistan Boks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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