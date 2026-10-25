Zulfiqor Adhamjonov Ukraynalı rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonası madalyasını garantiledi

·7·Spor
Zulfiqor Adhamjonov Ukraynalı rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonası madalyasını garantiledi

Karadağ'ın Budva kentinde World Boxing uluslararası organizasyonunun himayesinde devam eden 19 yaş altı Dünya Boks Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı bir başarıya daha imza attı.

70 kilograma kadar ağırlık kategorisinde ülkemizi temsil eden umut verici boksör Zulfiqor Adhamjonov çeyrek final kapsamında Ukraynalı rakibi Aleksandr Kravchenkoile karşılaştı ve parlak bir galibiyet elde etti.

Hakemlerin 4:1'lik kararı ve garantilenen madalya

Turnuvanın en önemli aşamalarından biri olan çeyrek final karşılaşması yoğun ve çekişmeli bir tempoda geçti:

  • Kıyasıya mücadele: Her iki boksör de üç raunt boyunca açık ve agresif bir dövüş sergileyerek ringde aktif bir hücum performansı gösterdi;

  • Adhamjonov'un üstünlüğü: Özbekistanlı boksörün isabetli yumrukları, mesafeyi doğru ayarlaması ve inisiyatifi elinde tutması maçın kaderini belirledi;

  • Hakem kararı: Üç raunt sonunda hakemler 4:1 puanla Zulfiqor Adhamjonov'un üstünlüğünü tescilledi;

  • Yarı final bileti: Bu önemli zafer sayesinde sporcumuz yarı finale yükselerek en azından bronz madalyayı garantiledi.

World Boxing U-19 Dünya Şampiyonası detayları

Budva ringlerinde dünyanın en yetenekli genç sporcuları güçlerini sınıyor:

  • Turnuva süresi: Turnuva 2026 yılının 16-27 Ekim tarihleri arasında Karadağ'da düzenleniyor;

  • Katılımcı sayısı: Dünyanın 69 ülkesinden gelen toplam 474 genç boksör müsabakalarda yer alıyor;

  • Ağırlık kategorileri: Müsabakalar toplam 20 ağırlık kategorisinde, erkekler ve kızlar arasında 10'ar branşta gerçekleştiriliyor.

Zulfiqor AdhamjonovWorld BoxingGençler Dünya Boks ŞampiyonasıBudvaBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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