«The Ring» boks dergisi Javohir Ummataliyev ve Shakur Stevenson karşılaşmasını duyurdu

·47·Spor
«The Ring» boks dergisi Javohir Ummataliyev ve Shakur Stevenson karşılaşmasını duyurdu

Dünya boks dünyasının en üst platformu ve «Boks İncili» olarak bilinen prestijli «The Ring Magazine» dergisi, Özbek boksunun parlak temsilcisi Javohir Ummataliyev'e özel bir ilgi gösterdi. Dergi, resmi sayfalarında vatandaşımızın ABD'deki efsanevi «Mayweather Boxing Gym» salonunda yenilgisiz Amerikalı dünya şampiyonu Shakur Stevenson ile gerçekleştirdiği yoğun antrenmanlardan ve sert sparring sürecinden özel görüntüleri yayınladı.

«The Ring», paylaşımında Javohir Ummataliyev'i dünya çapında çok yüksek değerlendirilen, geleceği parlak ve büyük potansiyele sahip bir Özbek boksör olarak özellikle vurguladı. Özbekistan Boks Federasyonu'nun bildirdiğine göre, dünyanın en seçkin yıldızıyla aynı ringde başa baş mücadele eden Ummataliyev'e yönelik uluslararası organizatörlerin ve uzmanların ilgisi hızla artıyor. Floyd Mayweather'ın Las Vegas'taki ünlü mekanında gerçekleşen bu zorlu sınav, Özbek boks okulunun bir temsilcisinin daha büyük profesyonel sahneyi fethetmek üzere olduğunu gösterdi.

Peki, Shakur Stevenson gibi kurnaz bir savunma ustasına karşı yapılan sparring Ummataliyev'e ne kazandırır, Las Vegas'taki bu antrenmanlar vatandaşımızın ABD'deki büyük bir organizatörlük sözleşmesine yol açar mı ve «The Ring»in övgüsü Özbek boksörünü dünya şampiyonluk kemerine ne kadar yaklaştırır?

«Mayweather salonu, Stevenson ile karşılaşma ve «The Ring» övgüsü»: Önemli olayın 5 ana noktası

Javohir Ummataliyev etrafındaki sansasyonel olayların en önemli yönleri:

  • «Boks İncili»nin odağında: Dünyanın en prestijli dergisi «The Ring Magazine», Özbek boksöre adanmış özel içerik paylaştı;

  • Shakur Stevenson ile sparring: Ummataliyev, üç sıklette dünya şampiyonu, yenilgisiz yıldız Shakur Stevenson ile ringde sınandı;

  • «Mayweather Boxing Gym» atmosferi: Antrenmanlar, Floyd Mayweather'a ait olan ve dünya boks elitlerinin toplandığı Las Vegas'taki ünlü arenada gerçekleşti;

  • Çok umut verici boksör statüsü: Uluslararası dergi, vatandaşımızı geleceği en çok umut vaat eden eldiven ustası olarak tanımladı;

  • Federasyondan resmi onay: Özbekistan Boks Federasyonu, Ummataliyev'in uluslararası arenadaki itibarının hızla arttığını duyurdu.

«The Ring»in hedefindeki karşılaşma: Javohir Ummataliyev ve Shakur Stevenson sparringi detayları

Las Vegas'taki antrenman ve sporcuların performans analizi:

Göstergeler ve yönler

Javohir Ummataliyev (Özbekistan)

Shakur Stevenson (ABD)

Uluslararası statü

«The Ring» tarafından tanınan çok umut verici boksör

Üç sıklette mevcut WBC şampiyonu

Sparring yeri

«Mayweather Boxing Gym» (Las Vegas, ABD)

«Mayweather Boxing Gym» (Las Vegas, ABD)

Dövüş stili

Agresif, hızlı yumruklar ve olimpiyat okulu

Benzersiz savunma, mesafe hissi ve kontra atak

Amaç ve görev

ABD elitleriyle deneyim kazanmak ve tanınmak

Sıradaki şampiyonluk savunması için hazırlık

Medya ve uzmanların ilgisi

«The Ring» sayfalarında özel övgü

Dünyanın en güçlü P4P boksörlerinden biri

Sonraki adımlar

ABD'de büyük maçlar ve organizatörlük sözleşmeleri

Büyük unvan birleştirme maçları

«The Ring» boks dergisi Javohir Ummataliyev ve Shakur Stevenson karşılaşmasını duyurdu

Profesyonel boks ve yönetim uzmanlığı: «The Ring»in ilgisi neden dev bir sıçrama tahtasıdır?

Uluslararası analistlerin ve profesyonel boks içeriden öğrenenlerinin sonuçları:

  • «The Ring» filtresinden geçmek: Bu dergi sıradan boksörleri asla sayfalarında yayınlamaz; orada yer almak, sporcunun dünya scoutlarının, Matchroom, Top Rank veya PBC gibi dev organizatörlerin radarına girdiğini gösterir;

  • Shakur Stevenson okulunun paha biçilemezliği: Stevenson bugün dünyanın en az darbe alan, en mükemmel savunmacı boksörü olarak kabul edilir; onunla sparring yapmak, Ummataliyev'e yüksek hız, savunmayı delme ve Amerikan profesyonel ringinin gerçek baskısını hissetme imkanı verdi;

  • Las Vegas'ta açık kapılar: Floyd Mayweather salonunda görünmek, yerel antrenörlerin ve ünlü menajerlerin gözü önünde becerilerini sergilemek demektir; bu, Ummataliyev'in kariyerini doğrudan Okyanus ötesine taşımasına zemin hazırlar;

  • Özbek boksunun yeni dalgası: Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov ve Hasanboy Do‘smatov'dan sonra genç nesil temsilcisi olan Ummataliyev'in böyle elit bir seviyede anılması, Özbekistan'ın profesyonel bokstaki hakimiyetinin uzun yıllar süreceğinin bir göstergesidir.

Javohir Ummataliyev'in dünyanın en iyileriyle aynı safta anılması, yakın gelecekte büyük şampiyonluk kemerlerine doğru cesur adımlar atacağını göstermektedir.

Sizce Javohir Ummataliyev, Shakur Stevenson gibi yıldızlarla antrenmanlardan sonra ABD ringlerinde yakında şampiyonluk kemerini kazanabilir mi? Vatandaşımızın dövüş stilini profesyonel boks için ne kadar uygun buluyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek sporunun bu yüksek uluslararası başarısı hakkındaki analiz makalesini tüm boks severlerle paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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