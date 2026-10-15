Özbekistan genç milli boks takımı Dünya Şampiyonası'na hangi kadroyla gitti

·9·Spor
Özbekistan genç milli boks takımı Dünya Şampiyonası'na hangi kadroyla gitti

Bu yılın 15–27 Ekim tarihleri arasında Karadağ'ın güzel şehri Budva'da gençler arası prestijli Dünya Boks Şampiyonası müsabakaları düzenlenecek. Dünyanın en güçlü genç eldivenlerinin bir araya geleceği bu küresel turnuvada, Özbekistan genç milli takımı da tam ve güçlü bir kadroyla yer alacak.

Özbek boks okulunun öğrencileri, dünya şampiyonasının baş ödülleri ve madalyaları için ringe çıkacak. Milli takım teknik heyeti, bu sorumluluk gerektiren turnuva için en seçkin erkek ve kadın sporcuları belirledi.

Erkek milli takımı (10 sıklette)

Müsabakada ülkemizin onurunu temsil edecek sporcular ve sıkletleri:

  • -50 kg: Amirjon Suponov

  • -55 kg: Elyor Rustamov

  • -60 kg: Muhammadrizo Ukimov

  • -65 kg: Jahongir Zayniddinov

  • -70 kg: Zulfiqor Adhamjonov

  • -75 kg: Suhrob Rahmatullayev

  • -80 kg: Abrorbek Sharipov

  • -85 kg: Sardorbek Bahromxo‘jayev

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev

  • +90 kg: Islam Salixov

Teknik heyet: Kübalı deneyimli uzman Julio Li Echavarria liderliğindeki antrenör grubu; Sirojiddin Naimov, Baxtiyor To‘raboyev ve Ikromjon Xodjayev genç boksörlerimizin maçlarına liderlik edecek.

Kadın milli takımı (8 sıklette)

Kadınlar boksunun ülkemizdeki temsilcileri olan yetenekli sporcularımız şunlardır:

  • -48 kg: Muxtasar Aliyeva

  • -51 kg: Nazokat Mardonova

  • -54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva

  • -57 kg: Robiya Ravshanova

  • -60 kg: Sevara Mamatova

  • -65 kg: Aselya Tulegenova

  • -70 kg: Maftuna Yangiyeva

  • -75 kg: Samira Turg‘unova

Kadın milli takımı antrenörleri: Temur Axbayev, Eldor Holmatov, Nodirjon Irgashev ve Furqatjon Mamatov.

Organizasyon ve tıbbi destek

Milli takımın Budva'daki müsabaka süresince tam fonksiyonel ve organizasyonel hazırlığı için şu uzmanlar görevlendirilmiştir:

  • Takım menajeri: Muxtasar Abdumalikova;

  • Doktor: Mahmud Yunusov.

Özbek boksunun geleceği olan bu gençler, Karadağ ringlerinde vatanımızın bayrağını yükseklere taşıyarak genel klasmanda liderlik için kıyasıya mücadele edecekler.

KaradağBudvaBoks ŞampiyonasıÖzbekistan Boks Milli TakımıAmirjon Suponov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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