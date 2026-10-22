Ararat-Armenia — AZ Alkmaar: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Ararat-Armenia — AZ Alkmaar karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımla güncellenecektir.
Ararat-Armenia ilk 11'i: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (kaptan), 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.
Ararat-Armenia yedekleri: 70. Benni, 9. Eloyan A., 95. Franca Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.
Ararat-Armenia teknik direktörü: Tulipa.
AZ Alkmaar ilk 11'i: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (kaptan), 17. Buurmeester V., 21. Kwakman D., 7. Wesley Patati, 18. Kovach B., 24. Oufkir A.
AZ Alkmaar yedekleri: 54. Bergraaf Y., 27. Bouzian O., 5. Chaves Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Itihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs K., 12. Verhulst H.
AZ Alkmaar teknik direktörü: Martens M.
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