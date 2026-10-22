Ararat-Armenia — AZ Alkmaar: kadrolar ve canlı anlatım

·49·Spor
Ararat-Armenia — AZ Alkmaar: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Ararat-ArmeniaAZ Alkmaar karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımla güncellenecektir.

Ararat-Armenia ilk 11'i: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 47. Malis A., 16. Grigoryan E., 10. Ambartsumyan A. (kaptan), 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 7. Shaghoyan Z.

Ararat-Armenia yedekleri: 70. Benni, 9. Eloyan A., 95. Franca Carlos, 5. Luis Felipe, 19. Muradyan K., 25. Ndour A., 1. Nersesyan A., 14. Pereira B.

Ararat-Armenia teknik direktörü: Tulipa.

AZ Alkmaar ilk 11'i: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 4. Schouten L., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 6. Koopmeiners P. (kaptan), 17. Buurmeester V., 21. Kwakman D., 7. Wesley Patati, 18. Kovach B., 24. Oufkir A.

AZ Alkmaar yedekleri: 54. Bergraaf Y., 27. Bouzian O., 5. Chaves Garcia M., 11. Daal R., 75. de Wit H., 22. Dijkstra E., 31. Itihara R., 30. Kasius D., 9. Meerdink M., 1. Owusu-Oduro R., 14. Stengs K., 12. Verhulst H.

AZ Alkmaar teknik direktörü: Martens M.

Canlı anlatım0-2 CANLI
34
Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) ceza sahası içinden kaleyi yokladı, ancak vuruşu üst direğin dışına gitti.
32
AZ Alkmaar köşe vuruşu kullanacak.
270-2
Gol! Seiya Maikuma'nın kısa pasıyla toparlanan Wessger Patati (AZ Alkmaar), sol köşeye yaptığı şık vuruşla skoru 0-2 yaptı. Harika gol!
25
AZ Alkmaar oyuncuları kısa paslarla topu dolaştırıyor.
23🟨
Bruno Ricardo Wilson Valdes (Ararat-Armenia), rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle hakemden sarı kart gördü ve maçın kalan kısmında artık çok dikkatli olmak zorunda.
210-1
Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşu mükemmel bir şekilde değerlendirdi. Topu kalenin sağ üst köşesine tam doksandan gönderdi. Bu golü anlatmaya kelimeler yetmez.
20
AZ Alkmaar ceza sahası dışından tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
17
Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) serbest vuruşu hızlı kullanacak gibi yaptı ama ceza sahasındaki takım arkadaşına ortalamayı seçti.
14
Waldemar Biskow (AZ Alkmaar) pasını aktardı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı. Top taca/dala çıktı ve Ararat-Armenia lehine kale vuruşu verildi.
12
AZ Alkmaar köşe vuruşu kullandı, ancak defans oyuncularının güvenli müdahalesi gol şansını yok etti.
10
Ararat-Armenia köşe vuruşundan yararlanamadı, savunmacılar topu uzaklaştırdı.
10
Sandro Lima (Ararat-Armenia) ceza sahasına ortaladı, ancak savunmadan biri tehlikeyi uzaklaştırdı. Ararat-Armenia köşe vuruşu kullanacak.
7
Sandro Lima (Ararat-Armenia) son savunmacının arkasında pozisyon aldı, ancak yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından orta hakem oyunu durdurdu.
5
Artur Serobyan (Ararat-Armenia) ileri çıkmaya çalıştı ancak topu kontrol ederken hata yaparak topu kaybetti.
1
Maçlı Ararat-Armenia başlatıyor.
1
Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.
21:47
Maça Ararat-Armenia başlalıyor.
21:45
Patrik Kolaric bu maçın baş hakemi olarak atandı.
21:45
Maç başlamadan önce bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.
21:45
Merhaba ve yakızlaşan maçın canlı anlatımına hoş geldiniz. Sahadaki olayları sizlere olabildiğince doğru bir şekilde aktarmaya çalışacağız. İyi eğlenceler dileriz.
Ararat-ArmeniaAZ AlkmaarAvrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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