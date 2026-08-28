Avrupa Ligi'nin yenilenen aşamasında kimler karşı karşıya gelecek?

Monako'da UEFA Avrupa Ligi'nin 2026/2027 sezonu ana lig aşaması için resmi kura çekimi gerçekleştirildi. Yenilenen tek lig formatında 4 torbaya ayrılan toplam 36 kulüp Avrupa'nın iki numaralı prestijli kupası için mücadele edeceği 8 rakibini öğrendi.

Turnuvanın genel aşama maçları 16 Eylül'de resmen başlayacak.

1. Torba: Devler kimlerle karşılaşacak?

Bayer (Almanya): Marsilya, Lyon, Salzburg, Dinamo Zagreb, CFR Cluj, Lech, Beşiktaş, OFI;

Benfica (Portekiz): AZ, Milan, Celtic, Viktoria Plzen, Lech, Omonia, OFI, NEC;

Juventus (İtalya): Real Sociedad, AZ, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta, NEC, Hapoel Beer-Sheva;

Milan (İtalya): Benfica, Olympiakos, Ferencvaros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski;

Lyon (Fransa): Bayer, Real Sociedad, Union, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim;

AZ (Hollanda): Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta, Sturm, Sunderland, Hapoel Beer-Sheva, Ararat-Armenia;

Olympiakos (Yunanistan): Milan, Marsilya, Sparta, Rennes, Jagiellonia, CFR Cluj, Hoffenheim, Torreense;

Real Sociedad (İspanya): Lyon, Juventus, Viktoria Plzen, Union, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom;

Marsilya (Fransa): Olympiakos, Bayer, Anderlecht, Celtic, Celta, Sturm, Levski, Beşiktaş.

2. Torba takımlarının takvimi:

Ferencvaros: Juventus, Milan, Viktoria Plzen, Celtic, Celje, Lech, Torreense, Hoffenheim;

Viktoria Plzen: Benfica, Real Sociedad, Union, Ferencvaros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski, Lillestrom;

Union: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzen, Lech, Celta, Hapoel Beer-Sheva, Beşiktaş;

Dinamo Zagreb: Bayer, AZ, Anderlecht, Rennes, Sturm, Sunderland, NEC, Hapoel Beer-Sheva;

Salzburg: Milan, Bayer, Sparta, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski;

Celtic: Marsilya, Benfica, Ferencvaros, Union, Celta, Omonia, Beşiktaş, Torreense;

Sparta: AZ, Olympiakos, Rennes, Salzburg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrom, Ararat-Armenia;

Rennes: Olympiakos, Juventus, Dinamo Zagreb, Sparta, Omonia, Sturm, OFI, NEC;

Anderlecht: Lyon, Marsilya, Salzburg, Dinamo Zagreb, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI.

3. Torba temsilcileri:

Sturm: Marsilya, AZ, Rennes, Dinamo Zagreb, Celje, Bournemouth, OFI, Hoffenheim;

Lech: Bayer, Benfica, Ferencvaros, Union, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI;

Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta, Salzburg, Lech, Jagiellonia, Hoffenheim, Beşiktaş;

Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzen, Sparta, Sturm, Celta, Hapoel Beer-Sheva, Lillestrom;

Sunderland: AZ, Milan, Dinamo Zagreb, Anderlecht, Jagiellonia, Lech, Levski, Torreense;

Celje: Olympiakos, Bayer, Salzburg, Ferencvaros, Omonia, Sturm, NEC, Ararat-Armenia;

Jagiellonia: Lyon, Olympiakos, Anderlecht, Viktoria Plzen, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski;

Omonia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta, Celje, Beşiktaş, NEC;

Celta: Juventus, Marsilya, Union, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom, Hapoel Beer-Sheva.

4. Torba katılımcıları:

Hoffenheim: Lyon, Olympiakos, Ferencvaros, Anderlecht, Sturm, Crystal Palace, Beşiktaş, OFI;

Beşiktaş: Marsilya, Bayer, Union, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva, Hoffenheim;

Torreense: Olympiakos, Real Sociedad, Celtic, Ferencvaros, Sunderland, Lech, Ararat-Armenia, Lillestrom;

Hapoel Beer-Sheva: Juventus, AZ, Dinamo Zagreb, Union, Celta, Bournemouth, OFI, Beşiktaş;

NEC: Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo Zagreb, Omonia, Celje, Levski, Ararat-Armenia;

OFI: Bayer, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech, Sturm, Hoffenheim, Hapoel Beer-Sheva;

Lillestrom: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzen, Sparta, Bournemouth, Celta, Torreense, Levski;

Levski: Milan, Marsilya, Salzburg, Viktoria Plzen, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrom, NEC;

Ararat-Armenia: AZ, Milan, Sparta, Salzburg, Celje, Jagiellonia, NEC, Torreense.

İngiliz kulüpleri ve yeni entrikalar

Avrupa Ligi'nin bu sezonu, özellikle Premier Lig temsilcilerinin katılımıyla daha çekişmeli bir hal alıyor. Sunderland, Bournemouth ve Crystal Palace, Milan ve Real Sociedad gibi devlere karşı mücadele edecek. Juventus ve Milan ise grup aşamasına nispeten kolay ancak duygusal açıdan yoğun bir takvimle başlıyor.