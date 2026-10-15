Jagiellonia - Ararat-Armenia: kadrolar ve canlı anlatım

·15·Spor
Jagiellonia - Ararat-Armenia: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Jagiellonia - Ararat-Armenia karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Jagiellonia ilk 11'i: 50. Abramowicz S., 27. Conceição R., 5. Wital B., 4. Kobayashi Y., 20. Wdowik B., 19. Kling A., 6. Romanczuk T. (kaptan), 11. Imaz J., 72. Jozwiak K., 30. Sene O., 7. Schmit K.

Jagiellonia teknik direktörü: Siemieniec A.

Ararat-Armenia ilk 11'i: 98. Joao Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 5. Luis Felipe, 16. Grigoryan E., 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 20. Tera A. (kaptan), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 11. Banjaki Z.

Ararat-Armenia teknik direktörü: Tulipa.

JagielloniaArarat-ArmeniaAvrupa LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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