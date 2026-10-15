AZ Alkmaar - H. Beer Sheva: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki AZ Alkmaar - H. Beer Sheva karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
AZ Alkmaar ilk 11'i: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes V., 29. Hoedt W., 34. de Wit M., 21. Kwakman D., 17. Biskov V., 6. Koopmeiners P. (kaptan), 24. Oufkir A., 18. Kovach B., 11. Daal R.
AZ Alkmaar teknik direktörü: Ehteld L.
H. Beer Sheva ilk 11'i: 1. Marciano O. (kaptan), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 5. Amador P., 7. Perez E., 25. Lucas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovic I., 9. Ahmed Z.
H. Beer Sheva teknik direktörü: Kozuch R.
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