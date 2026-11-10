Usyk, Fury, Joshua ve Jalolov: Özbek boks yıldızı WBO ilk dördüne girdi

Profesyonel boksun ağır sıklet (heavyweight) kategorisinde faaliyet gösteren Özbek iki kez Olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov Dünya Boks Organizasyonu (WBO) tarafından güncellenen resmi sıralamada büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

İngiliz Solomon Dacres karşısında alınan önemli ve zorlu galibiyetin ardından, vatandaşımız sıralamada aniden 3 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti. Bu durum Bahodir'i doğrudan dünya şampiyonluk kemeri için zorunlu adaylık statüsüne daha da yaklaştırdı.

Londra'daki sınav ve 18. galibiyet

Jalolov'un sıralamadaki bu yükselişinin temelinde 17 Ekim'de Londra'da gerçekleşen ana maçı yatıyor:

Londra'daki zorlu karşılaşma: Özbek boks eldiveni ustası, İngiliz ringinde yerel aday Solomon Dacres'e karşı tavizsiz bir mücadele verdi ve tam süren karşılaşmada hakemlerin oybirliğiyle galip geldi;

Mutlak rekor: 32 yaşındaki Bahodir, profesyonel ringdeki yenilmezlik serisini sürdürüyor. Çıktığı 18 maçın tamamını kazanan boksör, rakiplerinin 15'ini nakavtla mağlup etti.

WBO ağır sıklet sıralaması: Elit kadro

Jalolov artık dünya boksunda milyonlarca hayranı olan dev isimlerle aynı seviyede yer alıyor:

Sıra / Statü Boksör Ülke Profesyonel statü Dünya Şampiyonu (Title Holder) Daniel Dubois Büyük Britanya WBO resmi dünya şampiyonu №1 (Sıralama lideri) Oleksandr Usyk Ukrayna Mutlak şampiyonluk için ana aday №2 Tyson Fury Büyük Britanya Eski dünya şampiyonu №3 Anthony Joshua Büyük Britanya Eski iki kez dünya şampiyonu №4 Bahodir Jalolov Özbekistan Yeni ilk dört üyesi (+3 basamak)

Kemer yolu: Bahodir'i ne bekliyor?

Şu anda WBO şampiyonluk kemeri İngiliz Daniel Duboisa ait. Sıralamada 4. sıraya yükselen Bahodir Jalolov için bu durum büyük beklentilerin kapısını aralıyor: