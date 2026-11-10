Usyk, Fury, Joshua ve Jalolov: Özbek boks yıldızı WBO ilk dördüne girdi
Profesyonel boksun ağır sıklet (heavyweight) kategorisinde faaliyet gösteren Özbek iki kez Olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov Dünya Boks Organizasyonu (WBO) tarafından güncellenen resmi sıralamada büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.
İngiliz Solomon Dacres karşısında alınan önemli ve zorlu galibiyetin ardından, vatandaşımız sıralamada aniden 3 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti. Bu durum Bahodir'i doğrudan dünya şampiyonluk kemeri için zorunlu adaylık statüsüne daha da yaklaştırdı.
Londra'daki sınav ve 18. galibiyet
Jalolov'un sıralamadaki bu yükselişinin temelinde 17 Ekim'de Londra'da gerçekleşen ana maçı yatıyor:
Londra'daki zorlu karşılaşma: Özbek boks eldiveni ustası, İngiliz ringinde yerel aday Solomon Dacres'e karşı tavizsiz bir mücadele verdi ve tam süren karşılaşmada hakemlerin oybirliğiyle galip geldi;
Mutlak rekor: 32 yaşındaki Bahodir, profesyonel ringdeki yenilmezlik serisini sürdürüyor. Çıktığı 18 maçın tamamını kazanan boksör, rakiplerinin 15'ini nakavtla mağlup etti.
WBO ağır sıklet sıralaması: Elit kadro
Jalolov artık dünya boksunda milyonlarca hayranı olan dev isimlerle aynı seviyede yer alıyor:
Sıra / Statü
Boksör
Ülke
Profesyonel statü
Dünya Şampiyonu (Title Holder)
Daniel Dubois
WBO resmi dünya şampiyonu
№1 (Sıralama lideri)
Oleksandr Usyk
Ukrayna
Mutlak şampiyonluk için ana aday
№2
Tyson Fury
Büyük Britanya
Eski dünya şampiyonu
№3
Anthony Joshua
Büyük Britanya
Eski iki kez dünya şampiyonu
№4
Bahodir Jalolov
Özbekistan
Yeni ilk dört üyesi (+3 basamak)
Kemer yolu: Bahodir'i ne bekliyor?
Şu anda WBO şampiyonluk kemeri İngiliz Daniel Duboisa ait. Sıralamada 4. sıraya yükselen Bahodir Jalolov için bu durum büyük beklentilerin kapısını aralıyor:
Elit rakiplerle eleme maçı: Usyk, Fury veya Joshua'nın yer alacağı maçların ardından Jalolov, final elemesi veya doğrudan şampiyonluk unvanı için dövüşme fırsatı elde edecek;
Profesyonel boksun zirvesi: Olimpiyat ve amatör bokstaki tüm zirveleri fetheden «Büyük Özbek» lakaplı Jalolov, artık profesyonel boks tarihinde Özbekistan'a ilk ağır sıklet şampiyonluk kemerini getirecek ana aday haline geldi.
Yorumlar 0
…