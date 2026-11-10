Usyk, Fury, Joshua ve Jalolov: Özbek boks yıldızı WBO ilk dördüne girdi

·11·Spor
Usyk, Fury, Joshua ve Jalolov: Özbek boks yıldızı WBO ilk dördüne girdi

Profesyonel boksun ağır sıklet (heavyweight) kategorisinde faaliyet gösteren Özbek iki kez Olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov Dünya Boks Organizasyonu (WBO) tarafından güncellenen resmi sıralamada büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

İngiliz Solomon Dacres karşısında alınan önemli ve zorlu galibiyetin ardından, vatandaşımız sıralamada aniden 3 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti. Bu durum Bahodir'i doğrudan dünya şampiyonluk kemeri için zorunlu adaylık statüsüne daha da yaklaştırdı.

Londra'daki sınav ve 18. galibiyet

Jalolov'un sıralamadaki bu yükselişinin temelinde 17 Ekim'de Londra'da gerçekleşen ana maçı yatıyor:

  • Londra'daki zorlu karşılaşma: Özbek boks eldiveni ustası, İngiliz ringinde yerel aday Solomon Dacres'e karşı tavizsiz bir mücadele verdi ve tam süren karşılaşmada hakemlerin oybirliğiyle galip geldi;

  • Mutlak rekor: 32 yaşındaki Bahodir, profesyonel ringdeki yenilmezlik serisini sürdürüyor. Çıktığı 18 maçın tamamını kazanan boksör, rakiplerinin 15'ini nakavtla mağlup etti.

WBO ağır sıklet sıralaması: Elit kadro

Jalolov artık dünya boksunda milyonlarca hayranı olan dev isimlerle aynı seviyede yer alıyor:

Sıra / Statü

Boksör

Ülke

Profesyonel statü

Dünya Şampiyonu (Title Holder)

Daniel Dubois

Büyük Britanya

WBO resmi dünya şampiyonu

№1 (Sıralama lideri)

Oleksandr Usyk

Ukrayna

Mutlak şampiyonluk için ana aday

№2

Tyson Fury

Büyük Britanya

Eski dünya şampiyonu

№3

Anthony Joshua

Büyük Britanya

Eski iki kez dünya şampiyonu

№4

Bahodir Jalolov

Özbekistan

Yeni ilk dört üyesi (+3 basamak)

Kemer yolu: Bahodir'i ne bekliyor?

Şu anda WBO şampiyonluk kemeri İngiliz Daniel Duboisa ait. Sıralamada 4. sıraya yükselen Bahodir Jalolov için bu durum büyük beklentilerin kapısını aralıyor:

  • Elit rakiplerle eleme maçı: Usyk, Fury veya Joshua'nın yer alacağı maçların ardından Jalolov, final elemesi veya doğrudan şampiyonluk unvanı için dövüşme fırsatı elde edecek;

  • Profesyonel boksun zirvesi: Olimpiyat ve amatör bokstaki tüm zirveleri fetheden «Büyük Özbek» lakaplı Jalolov, artık profesyonel boks tarihinde Özbekistan'a ilk ağır sıklet şampiyonluk kemerini getirecek ana aday haline geldi.

Bahodir JalolovWBOProfesyonel BoksAğır SıkletBoks
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Londra'daki büyük kapışma öncesi Bakhodir Jalolov ve Solomon Dacres tartıya çıktıLondra'daki büyük kapışma öncesi Bakhodir Jalolov ve Solomon Dacres tartıya çıktı17 Ekim 07:38Bahodir Jalolov, Solomon Dacres'i mağlup etti — "Big Uzbek"in 18. galibiyeti (video)Bahodir Jalolov, Solomon Dacres'i mağlup etti — "Big Uzbek"in 18. galibiyeti (video)18 Ekim 06:48Tyson Fury, Oleksandr Usyk ile üçüncü maç için tarih verdi ve tek bir şart koştuTyson Fury, Oleksandr Usyk ile üçüncü maç için tarih verdi ve tek bir şart koştu6 Ekim 22:54Usyk'ten Fury'ye yanıt: «Peşindeyim dostum»Usyk'ten Fury'ye yanıt: «Peşindeyim dostum»10 Eylül 07:12Asrın maçı resmen onaylandı: Fury ve Joshua 11 Aralık'ta Cardiff'te karşılaşıyor!Asrın maçı resmen onaylandı: Fury ve Joshua 11 Aralık'ta Cardiff'te karşılaşıyor!25 Eylül 13:27Oleksandr Usyk zamanımızın en iyi 5 boksörünü açıkladı!Oleksandr Usyk zamanımızın en iyi 5 boksörünü açıkladı!23 Ağustos 18:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?