La Liga şampiyonu tahmin edildi: Barcelona ve Real Madrid'in şampiyonluk şansları ne?

·11·Spor
La Liga şampiyonu tahmin edildi: Barcelona ve Real Madrid'in şampiyonluk şansları ne?

İspanya La Liga'da 12. hafta maçlarının ardından, prestijli istatistik portalı Opta süper bilgisayarı, binlerce simülasyona dayanarak mevcut sezonun şampiyonluk yarışı olasılıklarını yeniden hesapladı.

Yapay zeka algoritmalarına göre, şu anda puan durumunda lider olan Katalan kulübü Barcelona şampiyonluk için en büyük favori olmaya devam ediyor. Madrid'in son şampiyonu Real Madrid ise ana takipçi rolünde olup, şansları Katalanlarınkinin yarısı kadar değerlendirildi.

Puanlar ve şampiyonluk olasılığı: Opta analizi

Süper bilgisayar; her takımın fikstürünü, oyun dinamiklerini, hücum ve savunma verimliliğini dikkate alarak ilk üçteki takımların şanslarını şu şekilde dağıttı:

  • Barcelona — %64,3: Hansi Flick'in öğrencileri 12 maçta 33 puan toplayarak zirveye güvenle yerleşti. Kulübün istikrarlı oyunu, süper bilgisayar tarafından sezon şampiyonluğu için %64,3'lük bir olasılıkla değerlendirildi;

  • Real Madrid — %31,6: 30 puanla ikinci sırada yer alan ve liderin sadece üç puan gerisinde olan 'kraliyet kulübü'nün şampiyonluk unvanını koruma şansı %31,6 olarak belirlendi;

  • Atletico Madrid — %3,8: 28 puanla ilk üçü tamamlayan Diego Simeone'nin takımının yarışta sürpriz bir sıçrama yaparak şampiyon olma olasılığı sadece %3,8 olarak değerlendirildi. Diğer tüm kulüplerin şampiyonluk şansı ise %1'in altında.

La Liga 12. hafta sonrası liderlerin durumu ve Opta tahmini

Sıra

Takım

Puan (12. hafta)

Şampiyonluk olasılığı (Opta)

13. haftadaki rakibi

1

Barcelona

33 puan

%64,3 (Ana favori)

Villarreal

2

Real Madrid

30 puan

%31,6

Celta Vigo

3

Atletico Madrid

28 puan

%3,8

Sıradaki hafta mücadelesi

13. haftadaki önemli sınavlar

Şampiyonluk yarışındaki yeni keskin virajlar 13. hafta maçlarında yaşanabilir. Bu haftada:

  • Barcelona, güçlü ve zorlu bir rakip olan Villarreal ile karşı karşıya gelecek;

  • Real Madrid ise puan kaybetme lüksü olmadan Celta Vigo kulübü ile mücadele edecek.

Bu maçların sonucu, puan durumundaki 3 puanlık farkı daha da azaltabilir veya Katalanların liderliğini pekiştirebilir.

La LigaBarcelonaReal MadridOptaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronaldo'nun tartışmalı golü hakkında nihai karar: Bir gol daha hanesine yazıldıRonaldo'nun tartışmalı golü hakkında nihai karar: Bir gol daha hanesine yazıldı26 Ekim 22:07“10 üzerinden 10 veriyorum”: Flick, Barcelona'nın şampiyonluk yürüyüşü hakkında ne dedi?“10 üzerinden 10 veriyorum”: Flick, Barcelona'nın şampiyonluk yürüyüşü hakkında ne dedi?Dün 19:30“Bu bizim için ağır bir darbe oldu”: Laporta, El-Clásico'daki acı mağlubiyet hakkında konuştu“Bu bizim için ağır bir darbe oldu”: Laporta, El-Clásico'daki acı mağlubiyet hakkında konuştu27 Ekim 14:21Seriye son verildi: Flick, Barcelona'nın Real Madrid maçında neyi eksik yaptığını açıkladıSeriye son verildi: Flick, Barcelona'nın Real Madrid maçında neyi eksik yaptığını açıkladı26 Ekim 13:49El Clasico'da heyecan geri döndü: Mourinho, Barcelona'yı nasıl mağlup ettiğini açıkladıEl Clasico'da heyecan geri döndü: Mourinho, Barcelona'yı nasıl mağlup ettiğini açıkladı26 Ekim 13:47Barcelona son 5 El-Clasico'nun 4'ünü kazandı — seri devam edecek mi?Barcelona son 5 El-Clasico'nun 4'ünü kazandı — seri devam edecek mi?25 Ekim 17:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?
Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?