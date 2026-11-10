La Liga şampiyonu tahmin edildi: Barcelona ve Real Madrid'in şampiyonluk şansları ne?

İspanya La Liga'da 12. hafta maçlarının ardından, prestijli istatistik portalı Opta süper bilgisayarı, binlerce simülasyona dayanarak mevcut sezonun şampiyonluk yarışı olasılıklarını yeniden hesapladı.

Yapay zeka algoritmalarına göre, şu anda puan durumunda lider olan Katalan kulübü Barcelona şampiyonluk için en büyük favori olmaya devam ediyor. Madrid'in son şampiyonu Real Madrid ise ana takipçi rolünde olup, şansları Katalanlarınkinin yarısı kadar değerlendirildi.

Puanlar ve şampiyonluk olasılığı: Opta analizi

Süper bilgisayar; her takımın fikstürünü, oyun dinamiklerini, hücum ve savunma verimliliğini dikkate alarak ilk üçteki takımların şanslarını şu şekilde dağıttı:

Barcelona — %64,3: Hansi Flick'in öğrencileri 12 maçta 33 puan toplayarak zirveye güvenle yerleşti. Kulübün istikrarlı oyunu, süper bilgisayar tarafından sezon şampiyonluğu için %64,3'lük bir olasılıkla değerlendirildi;

Real Madrid — %31,6: 30 puanla ikinci sırada yer alan ve liderin sadece üç puan gerisinde olan 'kraliyet kulübü'nün şampiyonluk unvanını koruma şansı %31,6 olarak belirlendi;

Atletico Madrid — %3,8: 28 puanla ilk üçü tamamlayan Diego Simeone'nin takımının yarışta sürpriz bir sıçrama yaparak şampiyon olma olasılığı sadece %3,8 olarak değerlendirildi. Diğer tüm kulüplerin şampiyonluk şansı ise %1'in altında.

La Liga 12. hafta sonrası liderlerin durumu ve Opta tahmini

Sıra Takım Puan (12. hafta) Şampiyonluk olasılığı (Opta) 13. haftadaki rakibi 1 Barcelona 33 puan %64,3 (Ana favori) Villarreal 2 Real Madrid 30 puan %31,6 Celta Vigo 3 Atletico Madrid 28 puan %3,8 Sıradaki hafta mücadelesi

13. haftadaki önemli sınavlar

Şampiyonluk yarışındaki yeni keskin virajlar 13. hafta maçlarında yaşanabilir. Bu haftada:

Barcelona, güçlü ve zorlu bir rakip olan Villarreal ile karşı karşıya gelecek;

Real Madrid ise puan kaybetme lüksü olmadan Celta Vigo kulübü ile mücadele edecek.

Bu maçların sonucu, puan durumundaki 3 puanlık farkı daha da azaltabilir veya Katalanların liderliğini pekiştirebilir.