Jablonec - Brighton: Kadrolar ve canlı anlatım

36 Olivier Boscagli (Brighton) iyi bir pas aldıktan sonra uzun mesafeden şansını denedi. Topa kötü vurarak meşin yuvarlağı adeta gökyüzüne gönderdi.

34 Pascal Groß harika bir atağın sonunu getirerek ceza sahası içindeki Brighton oyuncusu Georginio Rutter'a pasını aktardı; Rutter için gol şansı çok uygundu ancak topu sol direğin dibinden auta gönderdi.

34 İbrahim Osman (Brighton) ceza sahasına yerden bir orta yaptı, ancak top rakip tarafından engellendi.

32 İki takımın kaleyi bulan şut sayısı şu anda 2:8. Kaleyi bulan şutlarda son istatistik – 1:3.

31 Georginio Rutter (Brighton) ceza sahası içinde pası aldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ alt köşeye çektiği zayıf şutu Jan Hladký kolayca kontrol etti.

30 Matt O'Riley (Brighton) ceza sahasına ortaladı ancak orada hiçbir takım arkadaşını bulamadı. Etkisiz bir ortaydı. Top oyun alanının dışına çıktı ve Jablonec kaleci vuruşuyla oyuna başlayacak.

30 Antonin Rusek (Jablonec) köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından kafayla vurdu, ancak top direğin sağından dışarı çıktı.

30 Jiří Slama (Jablonec) korner kullanmaya hazırlanıyor.

29 Matěj Polidar (Jablonec) ortayı yaptı ancak savunmadan biri topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Top taca/autu çıktı. Jablonec köşe vuruşu kullanacak.

26 Costa (Brighton) ceza sahasına harika bir orta yaptı ancak savunma araya girdi.

25 Said Alium (Jablonec) boş alanı bulup ortasını yaptı, ancak hiçbir takım arkadaşının toza ulaşamamasından ötürü tepki gösterdi.

25 Jack Hinshelwood (Brighton) ceza sahası yakınındaki ortaya yükseldi ancak kafa vuruşu sağ direğin hemen dışından auta çıktı.

24 İbrahim Osman (Brighton) faul yaptı ve Sigurd Kringstad kural dışı hareket için düdüğünü çaldı.

23 Defans oyuncuları dikkatli, Olivier Boscagli'nin (Brighton) tehlikeli ortasını engellediler.

21 Georginio Rutter (Brighton) şut çekmek için uygun pozisyonu buldu. Kendine boş alan yarattı ve kalenin ortasına doğru sert ve yerden bir şut gönderdi. Onun harika şutunu Jan Hladký ustalıkla kurtardı!

21 Matěj Polidar (Jablonec) ceza sahası içinde pası alıp topu mükemmel kontrol etti. Sol direğe doğru yerden bir şut çekti ancak kaleci uzanarak topu kurtardı.

19 Jaouen Hadjam (Brighton) korneri kullandı ancak topu savunma oyuncularının arasına gönderdi ve biri tehlikeyi uzaklaştırdı.

18 Pascal Groß (Brighton) köşe vuruşunu ceza sahasına ortaladı, ancak Jan Hanuš iyi yer tutarak topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. Şimdi Brighton köşe vuruşu kullanacak.

17 Savunmacılardan biri son anda tepki vererek Jack Hinshelwood'un (Brighton) ortasını harika bir şekilde engelledi. Brighton rakibini köşe vuruşuna zorladı.

17 Jiří Sláma (Jablonec) ceza sahasına pasını aktaramadı.

16 Martin Sedidla (Jablonec) ceza sahasına ortaladı, ancak rakip savunmacılar tehlikeyi uzaklaştırdı.

16 Topla oynama oranı: 20:80.

13 Yarı fırsat! Jaouen Hadjam (Brighton) ceza sahasına ortaladı, ancak Jan Hanus tehlikeyi önlemek için zamanında müdahale etti.

12 Pascal Groß (Brighton) serbest vuruşu kısa bir pasla hızlıca kullandı. Olivier Boscagli'nin (Brighton) ceza sahasına yaptığı ortası yerine ulaşmadı, savunmacılar topu uzaklaştırdı.

11 Nelson Okeke (Jablonec) mücadelede faul yaptı, düdüğü çalan Sigurd Kringstad. Brighton serbest vuruş kazandı ancak bu mesafeden doğrudan kaleye vuracaklarını sanmıyorum.

11 Brighton harika bir kontrol ve isabetli paslarla oynuyor. Topa sahip olma oranını artırarak rakip savunmayı delmeye ve hızlı kontra ataklar düzenlemeye çalışıyorlar.

10 İbrahim Osman (Brighton) ceza sahası dışından harika bir şut çekti, top sağ direğin hemen yanından auta gitti.

9 Pascal Groß (Brighton) kaleyi yoklamaya karar verdi ancak şutu savunmadan döndü ve kaleciye tehlike yaratmadı.

9 Georginio Rutter (Brighton) rakibinden kaçmaya çalışırken aşırı agresiflik gösterdi ve hakem faulü çalarak düdüğünü çaldı.

8 Jaouen Hadjam (Brighton), İbrahim Osman'ı bulmak istedi ancak pasa fazla güç yükledi. Top dışarı çıktı, Jablonec kalecisi vuruşu kullanacak.

7 Sigurd Kringstad, Okeke'nin (Jablonec) sert faulüne sessiz kalamadı ve düdüğünü çaldı.

5 Georginio Rutter (Brighton) takım arkadaşının harika pasını kontrol etti, ancak kötü dokunuşu savunmacıların topu almasına ve tehlikeyi uzaklaştırmasına izin verdi.

4 Jaouen Hadjam (Brighton), ceza sahası dışından takım arkadaşına ara pası denedi ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

3 Top Pascal Groß'a (Brighton) geldi ve uzaktan bir şut çıkardı, ancak kaleci topun üst direğin üzerinden auta çıkışını sakinlikle izledi.

3 Jack Hinshelwood ceza sahası içinde Pascal Groß'tan (Brighton) harika bir pas aldı, ancak savunmacılardan biri topa ilk ulaşan oldu ve engelledi.

2 Jack Hinshelwood (Brighton) toparlandı ve ceza sahası dışından sol alt köşeye doğru vurdu, ancak Jan Hánuš durumu kontrol ederek topu rahatça kontrol altına aldı.

2 Brighton, yeni atak fırsatları yaratmak için isabetli paslarla oyun kuruyor.

1 Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!

21:45 Oyuncular nihayet sahaya çıktı! Maça Brighton başlayacak.

21:45 Bugünkü maçın baş hakemini takdim edelim, kendisi Sigurd Kringstad.

21:45 Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.