Brighton - Kauno Žalgiris: kadrolar ve canlı anlatım

·6·Spor
Brighton - Kauno Žalgiris: kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Brighton - Kauno Žalgiris karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım kısmında güncellenecektir.

Brighton ilk 11'i: 1. Verbruggen B., 21. Boskali O., 20. Costinha, 5. Dunk L. (kaptan), 13. Gross P., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.

Brighton yedekleri: 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 29. De Cuyper M., 25. Gomez D., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 23. Steele J., 44. Vuskovic L.

Brighton teknik direktörü: Hürzeler F.

Kauno Žalgiris ilk 11'i: 55. Svedkauskas T. (kaptan), 32. Baldassarra F., 7. Benshaib A., 23. Hernandez A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 8. Karashima Y., 15. Leo Ribeiro, 45. Mutashi J., 70. Urega F., 19. Renan Oliveira, 3. Tolordava A.

Kauno Žalgiris yedekleri: 24. Burba M., 27. Debeljuh G., 17. Fiolich I., 20. Kalik A., 62. Kastrati L. II., 33. Konatar M., 9. Krekovic L., 77. Lekiatas R., 22. Mikelionis D., 10. Sirgedas G., 14. Slivka V.

Kauno Žalgiris teknik direktörü: Sopić Ž.

BrightonKauno ŽalgirisKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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