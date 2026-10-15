Brighton - Kauno Žalgiris: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Brighton - Kauno Žalgiris karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım kısmında güncellenecektir.
Brighton ilk 11'i: 1. Verbruggen B., 21. Boskali O., 20. Costinha, 5. Dunk L. (kaptan), 13. Gross P., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.
Brighton yedekleri: 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 29. De Cuyper M., 25. Gomez D., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 23. Steele J., 44. Vuskovic L.
Brighton teknik direktörü: Hürzeler F.
Kauno Žalgiris ilk 11'i: 55. Svedkauskas T. (kaptan), 32. Baldassarra F., 7. Benshaib A., 23. Hernandez A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 8. Karashima Y., 15. Leo Ribeiro, 45. Mutashi J., 70. Urega F., 19. Renan Oliveira, 3. Tolordava A.
Kauno Žalgiris yedekleri: 24. Burba M., 27. Debeljuh G., 17. Fiolich I., 20. Kalik A., 62. Kastrati L. II., 33. Konatar M., 9. Krekovic L., 77. Lekiatas R., 22. Mikelionis D., 10. Sirgedas G., 14. Slivka V.
Kauno Žalgiris teknik direktörü: Sopić Ž.
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