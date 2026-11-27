Avrupa Konferans Ligi genel aşamasının 4. haftasında oynanan karşılaşmada İsviçre'nin Lugano kulübü, deplasmanda Çekya'nın Jablonec takımına konuk oldu ve 0:2 skorla mağlup oldu. Bu mücadelede Lugano forması giyen Özbek savunma oyuncusu Behruz Karimov ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın tamamı olan 90 dakika boyunca görev yaptı.

Maçın detayları: İkinci yarıda gelen goller

İlk yarıda eşitlik: Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi ve devre arasına kadar gol sesi çıkmadı.

Ev sahibinin belirleyici vuruşları: İkinci yarıda Çek ekibi baskıyı artırdı; 70. dakikada Sedlacek skoru açarken, 85. dakikada Javo Jablonec'in ikinci golünü atarak maçın kaderini belirledi.

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