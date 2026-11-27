Behruz Karimov'un 90 dakika sahada kaldığı maçta Lugano, deplasmanda Jablonec'e mağlup oldu
Avrupa Konferans Ligi genel aşamasının 4. haftasında oynanan karşılaşmada İsviçre'nin Lugano kulübü, deplasmanda Çekya'nın Jablonec takımına konuk oldu ve 0:2 skorla mağlup oldu. Bu mücadelede Lugano forması giyen Özbek savunma oyuncusu Behruz Karimov ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın tamamı olan 90 dakika boyunca görev yaptı.
Maçın detayları: İkinci yarıda gelen goller
İlk yarıda eşitlik: Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi ve devre arasına kadar gol sesi çıkmadı.
Ev sahibinin belirleyici vuruşları: İkinci yarıda Çek ekibi baskıyı artırdı; 70. dakikada Sedlacek skoru açarken, 85. dakikada Javo Jablonec'in ikinci golünü atarak maçın kaderini belirledi.
Puan durumu ve maç raporu
Mağlubiyete rağmen Lugano 9 puanla turnuva tablosunun üst sıralarında, 6. sırada kaldı. Galip gelen Jablonec ise puanını 5'e yükselterek 16. sıraya tırmandı.
İstatistikler
Detaylar
Turnuva aşaması
Avrupa Konferans Ligi, 4. hafta
Maç sonucu
Jablonec 2:0 Lugano
Goller
Sedlacek (70'), Javo (85')
Behruz Karimov'un performansı
İlk 11'de tam 90 dakika sahada kaldı
Puan durumundaki yeri
Lugano — 6. sıra (9 puan) / Jablonec — 16. sıra (5 puan)
Jablonec kadrosu: Mixelak, Sedidla (Novak, 87), Tekiyashki, Pavlovich, Slama, Sedlachek, Okeke, Chanturushvili, Holli (Rusek, 60), Alium (Polidar, 90+2), Javo.
Lugano kadrosu: Ballmoos, Bichsel (Marques, 81), May, Papadopulos, Alioski, Bislimi, Kendutsi (Moncada, 81), Behruz Karimov, Pixlstrom, Ajeti (Behrens, 81), Kastro (Steffen, 63).
Sizce İsviçre liginde ve Avrupa kupalarında düzenli forma şansı bulan Behruz Karimov, yakın zamanda Özbekistan Milli Takımı'nın ana savunmacılarından biri olabilir mi?
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