Freiburg - Jablonec: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Freiburg - Jablonec karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.
Freiburg ilk 11'i: 1. Atubolu N., 8. Eggestein M., 28. Ginter M., 32. Grifo V., 30. Günter C. (kaptan), 9. Höler L., 22. Sallai R., 17. Kübler L., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 14. Doan R.
Freiburg teknik direktörü: Schuster J.
Jablonec ilk 11'i: 1. Hanuš J., 17. Alium S., 18. Cedidla M., 7. Chanturishvili V., 6. Okeke N., 15. Pavlovic D., 21. Polidar M., 9. Rusek A., 13. Sedláček R., 20. Sláma J., 4. Tekijaški N. (kaptan).
Jablonec teknik direktörü: Kozel L.
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