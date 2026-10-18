Brighton - Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Brighton - Crystal Palace karşılaşması 18 Ekim, 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Brighton ilk 11'i: 1. Verbruggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Y., 21. Boskali O., 29. De Cuyper M., 5. Dunk L. (kaptan), 25. Gomez D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vuskovic L.
Brighton yedekleri: 20. Costinha, 3. Hadjam J., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Steele J., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.
Brighton teknik direktörü: Hürzeler F.
Crystal Palace ilk 11'i: 44. Benitez W., 21. Ahanor J., 6. Canvó J., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 22. Larsen J., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 23. Timber Q., 20. Wharton A. (kaptan).
Crystal Palace yedekleri: 19. Hughes W., 8. Lerma J., 14. Mateta J., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Crystal Palace teknik direktörü: Sage P.
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