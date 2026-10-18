Brighton - Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım

·18·Spor
Brighton - Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım

İngiltere Premier Lig kapsamındaki Brighton - Crystal Palace karşılaşması 18 Ekim, 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Brighton ilk 11'i: 1. Verbruggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Y., 21. Boskali O., 29. De Cuyper M., 5. Dunk L. (kaptan), 25. Gomez D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vuskovic L.

Brighton yedekleri: 20. Costinha, 3. Hadjam J., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Steele J., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.

Brighton teknik direktörü: Hürzeler F.

Crystal Palace ilk 11'i: 44. Benitez W., 21. Ahanor J., 6. Canvó J., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 22. Larsen J., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 23. Timber Q., 20. Wharton A. (kaptan).

Crystal Palace yedekleri: 19. Hughes W., 8. Lerma J., 14. Mateta J., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.

Crystal Palace teknik direktörü: Sage P.

BrightonCrystal PalacePremier LeagueİngiltereFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Premier Lig'de sürpriz: Eylül ayının tüm ödüllerini tek bir kulüp topladıPremier Lig'de sürpriz: Eylül ayının tüm ödüllerini tek bir kulüp topladı2 Ekim 22:05Lyon — Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatımLyon — Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 20:33Avrupa Ligi'nin yenilenen aşamasında kimler karşı karşıya gelecek?Avrupa Ligi'nin yenilenen aşamasında kimler karşı karşıya gelecek?28 Ağustos 18:36Brighton - Kauno Žalgiris: kadrolar ve canlı anlatımBrighton - Kauno Žalgiris: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 22:51Crystal Palace, Glasner ile yeniden tarih yazdıCrystal Palace, Glasner ile yeniden tarih yazdı28 Mayıs 09:09Resmen: Chelsea, Crystal Palace yıldızını rekor bir bedelle kadrosuna kattı!Resmen: Chelsea, Crystal Palace yıldızını rekor bir bedelle kadrosuna kattı!30 Temmuz 19:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor