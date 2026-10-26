Paxtakor ve Al-Nassr maçında Ronaldo da Taşkent'e gelecek mi? Maç biletleri satışta

·13·Spor
Paxtakor ve Al-Nassr maçında Ronaldo da Taşkent'e gelecek mi? Maç biletleri satışta

2 Kasım'da Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda yerel kulübün Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile karşılaşması bekleniyor. Maç biletleri satışa sunuldu ve fiyatları 600 bin som'a kadar ulaşıyor.

Bu mücadelenin en önemli noktalarından biri bilet fiyatları. Paxtakor'un diğer bazı maçlarına taraftarlar ücretsiz girebilirken, bu maçı stadyumda izlemek için çok daha fazla harcama yapmak gerekecek.

VIP biletler ise genel satışa çıkarılmadı.

Ancak taraftarların dikkat etmesi gereken önemli bir husus var: Cristiano Ronaldo'nun maçta yer alacağı henüz resmen doğrulanmadı. Bu nedenle bilet almak, Portekizli yıldızı sahada görmeyi garanti etmiyor.

Buna rağmen yaklaşan karşılaşma futbolseverlerde büyük heyecan uyandırıyor. Bilet fiyatları ise maçla ilgili tartışmaların ana konularından biri haline geldi.

PaxtakorAl-NassrCristiano RonaldoAFC Şampiyonlar LigiFutbol
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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