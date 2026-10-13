Cristiano Ronaldo, Messi ile 15 yıllık rekabetini ve perde arkasındaki ilginç anıyı açıkladı

·23·Spor
Cristiano Ronaldo, Messi ile 15 yıllık rekabetini ve perde arkasındaki ilginç anıyı açıkladı

Portekiz milli takımı ve Al-Nassr kulübü forveti Cristiano Ronaldo Arjantinli efsanevi futbolcu Lionel Messi ile yıllar içinde şekillenen ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. The Touchline yayınına verdiği röportajda Portekizli yıldız, dünya futbol tarihinin en büyük rekabetinin arkasındaki dostane ortamı ve ödül törenlerindeki komik bir anıyı hatırlattı.

Ronaldo, aralarındaki saha içi gerilimin sadece sağlıklı bir rekabetten ibaret olduğunu, özel hayatlarında ise birbirlerine her zaman derin bir saygı duyduklarını belirtti.

«Ona İngilizceyi tercüme ederdim»: Perde arkasındaki detay

Ronaldo, prestijli ödül törenlerinde yaşanan ilginç bir durumu şöyle anlattı:

  • 15 yıllık ortak sahne: «15 yıl boyunca ödül törenlerinde aynı sahnede yan yana durduk ve her zaman birbirimizle çok iyi bir ilişki içinde olduk», dedi Cristiano;

  • Komik tercümanlık: «Törenlerde sunucuların ve konukların İngilizce neler konuştuğunu Messi'ye tercüme ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Bu gerçekten çok ilginç ve komik bir durumdu».

«Birbirimizi ileriye gitmeye teşvik ettik»

Portekizli golcü, Messi ile olan rekabetinin futbolcu olarak her ikisini de zirveye taşıdığını itiraf etti:

  • Karşılıklı büyük saygı: «Leo bana her zaman büyük bir saygıyla yaklaştı. Elbette o kendi kulübünün çıkarlarını savundu, ben ise kendi kulübümün onurunu. O kendi milli takımı için savaştı, ben de kendi milli takımım için», diye ekledi futbolcu;

  • Sağlıklı rekabet ve gelişim: «Ancak bu sadece sağlıklı bir spor rekabetiydi. Bu yıllar boyunca birbirimizi her zaman ileriye gitmeye ve daha fazla gelişmeye teşvik ettiğimize eminim».

Futbol tarihinin koca bir dönemine damga vuran iki efsanenin birbirine olan bu sıcak ve saygılı tutumu, milyonlarca taraftarda büyük bir izlenim bırakıyor.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortekiz Milli TakımıAl-NassrFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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