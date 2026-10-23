Cristiano Ronaldo'nun saniyeler süren gizemli işareti taraftarları şaşkına çevirdi

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo bu kez golüyle değil, sahadan ayrılırken yaptığı sıra dışı işaretle taraftarların dikkatini çekti. Hareketi sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı.

Olay, Al-Nassr'ın Suudi Arabistan Ligi kapsamında Neom ile oynadığı maçın ardından gerçekleşti. Ronaldo sahadan çıkarken elini aşağı doğru yöneltti ve iki parmağını birbirine kenetledi.

Al-Nassr kulübü bu görüntüleri resmi hesabında paylaşarak taraftarlardan futbolcunun işaretinin ne anlama geldiğini tahmin etmelerini istedi. Bunun üzerine kullanıcılar çeşitli teoriler öne sürmeye başladı. Ancak henüz gerçek anlamı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Maçta Al-Nassr, Neom'u 1-0 mağlup etti. Ronaldo ise karşılaşma sırasında bir penaltı kaçırmasına rağmen maçı sahada tamamladı.

Şu ana kadar ne futbolcunun kendisi ne de kulüp gizemli işaretin anlamını açıkladı. Bu nedenle sosyal medyadaki yorumlar tahmin aşamasında kalmaya devam ediyor.