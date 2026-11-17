Portekiz U-17 milli takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu kapsamında Andorra genç takımıyla karşılaştı ve sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşma sadece takımın güven veren galibiyeti değil, aynı zamanda Cristiano Ronaldo Junior için de önemli bir olay oldu.

18 yaşındaki futbolcu, mücadelenin son 20 dakikasında oyuna girerek Portekiz U-17 milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. Böylece babasının izinden giderek milli takım formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu.

Şu anda Ronaldo Junior, Suudi Arabistanekibi Al-Nassr'ın genç takımında forma giyiyor. Bu sezon takım formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti.

Dikkat çekici bir nokta ise, genç futbolcunun milli takımdaki ilk maçının, babası Cristiano Ronaldo'nun kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldığı döneme denk gelmesi. Portekizli yıldızın, bu ayın başında milli takım kariyerini noktalayacağını açıkladığı biliniyor.

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki ilk maçına 2003 yılında çıkmıştı. 23 yılı aşkın kariyeri boyunca 234 maça çıktı, 146 gol attı ve 45 asist yaptı. Erkek milli takımları tarihinde en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu olarak dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

Artık futbolseverlerin gözü sadece efsanevi golcünün kariyerine değil, aynı zamanda oğlunun uluslararası arenadaki ilk adımlarına çevrilmiş durumda.