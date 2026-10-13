Taşkent'te büyük futbol: Ronaldo'nun Bunyodkor Stadyumu'nda sahaya çıkması bekleniyor

·15·Spor
Taşkent'te büyük futbol: Ronaldo'nun Bunyodkor Stadyumu'nda sahaya çıkması bekleniyor

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo bu yılın 2 Kasım günü Taşkent'e gelmesi bekleniyor. Portekizli yıldızın formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamında Özbekistan'ın çok kez şampiyonu olan Pakhtakor takımına karşı mücadele edecek.

Bu tarihi karşılaşmanın başkentteki görkemli Bunyodkor Stadyumu'nda oynanması planlanıyor.

Taşkent'te beklenen futbol şöleni ve ulaşım önlemleri

Dünya çapındaki yıldızın ziyareti başkentte büyük bir heyecan yaratacağı kesin:

  • Pakhtakor — Al-Nassr karşılaşması: Özbek kulüpleri için Asya'nın en güçlü takımlarından birine karşı kendi sahasında mücadele etmek ve Ronaldo'ya karşı oynamak önemli bir sınav olacak;

  • Merkezi arena olarak Bunyodkor: Binlerce taraftarın yoğun ilgisi göz önüne alınarak, maçın yüksek kapasiteli Bunyodkor Stadyumu'nda oynanması öngörülüyor;

  • Yolların kapatılması: Futbol maçı günü güvenliği sağlamak ve trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla stadyum çevresindeki bazı merkezi caddelerde araç trafiği geçici olarak kısıtlanabilir.

Organizasyon ve güvenlik: MrBeast ziyaretinden dersler

Taraftarlar ve spor camiası, bu çapta büyük bir ziyaretin üst düzeyde organize edilmesini umuyor:

  • Kalabalıkların önlenmesi: Yakın zamanda dünyaca ünlü blog yazarı MrBeast'in Taşkent ziyareti sırasında yaşanan kargaşa ve izdihamların tekrarlanmaması için güvenlik birimleri tarafından sıkı denetim önlemleri alınması gerekiyor;

  • Biletler konusunda dikkat: Maça olan talebin aşırı yüksek olması beklendiğinden, sahte biletlere ve karaborsaya karşı özel bir sistemin işlemesi büyük önem taşıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Taşkent sahasına ayak basması, ülke spor hayatındaki en sansasyonel ve unutulmaz olaylardan biri olması bekleniyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorBunyodkor StadyumuAFC Şampiyonlar Ligi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsizCristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsiz5 Ekim 16:16Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı siyasi bir boyut kazandıCristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı siyasi bir boyut kazandı4 Ekim 21:38Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki fedakarlığı ortaya çıktıCristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki fedakarlığı ortaya çıktı25 Eylül 13:34Paxtakor ve Neftchi'nin bugünkü maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?Paxtakor ve Neftchi'nin bugünkü maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?Dün 11:21Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyorCristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyor11 Eylül 11:52Messi ve Ronaldo: 2026 Dünya Kupası Sonrası Kaderleri ve KulüpleriMessi ve Ronaldo: 2026 Dünya Kupası Sonrası Kaderleri ve Kulüpleri30 Temmuz 01:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı