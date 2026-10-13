Taşkent'te büyük futbol: Ronaldo'nun Bunyodkor Stadyumu'nda sahaya çıkması bekleniyor

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo bu yılın 2 Kasım günü Taşkent'e gelmesi bekleniyor. Portekizli yıldızın formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamında Özbekistan'ın çok kez şampiyonu olan Pakhtakor takımına karşı mücadele edecek.

Bu tarihi karşılaşmanın başkentteki görkemli Bunyodkor Stadyumu'nda oynanması planlanıyor.

Taşkent'te beklenen futbol şöleni ve ulaşım önlemleri

Dünya çapındaki yıldızın ziyareti başkentte büyük bir heyecan yaratacağı kesin:

Pakhtakor — Al-Nassr karşılaşması: Özbek kulüpleri için Asya'nın en güçlü takımlarından birine karşı kendi sahasında mücadele etmek ve Ronaldo'ya karşı oynamak önemli bir sınav olacak;

Merkezi arena olarak Bunyodkor: Binlerce taraftarın yoğun ilgisi göz önüne alınarak, maçın yüksek kapasiteli Bunyodkor Stadyumu'nda oynanması öngörülüyor;

Yolların kapatılması: Futbol maçı günü güvenliği sağlamak ve trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla stadyum çevresindeki bazı merkezi caddelerde araç trafiği geçici olarak kısıtlanabilir.

Organizasyon ve güvenlik: MrBeast ziyaretinden dersler

Taraftarlar ve spor camiası, bu çapta büyük bir ziyaretin üst düzeyde organize edilmesini umuyor:

Kalabalıkların önlenmesi: Yakın zamanda dünyaca ünlü blog yazarı MrBeast'in Taşkent ziyareti sırasında yaşanan kargaşa ve izdihamların tekrarlanmaması için güvenlik birimleri tarafından sıkı denetim önlemleri alınması gerekiyor;

Biletler konusunda dikkat: Maça olan talebin aşırı yüksek olması beklendiğinden, sahte biletlere ve karaborsaya karşı özel bir sistemin işlemesi büyük önem taşıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Taşkent sahasına ayak basması, ülke spor hayatındaki en sansasyonel ve unutulmaz olaylardan biri olması bekleniyor.