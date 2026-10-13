Ronaldo Özbekistan'a gelecek mi? Ziyaretle ilgili şartlar yayıldı

·0·Dünya
Ronaldo Özbekistan'a gelecek mi? Ziyaretle ilgili şartlar yayıldı

İnternette Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan'a olası ziyaretiyle ilgili haberler yayılıyor. Bazı kaynaklarda, Suudi Arabistan temsilcileri ve Al-Nassr kulübü yönetiminin futbolcunun ziyaretiyle ilgili güvenlik taleplerinde bulunduğu belirtiliyor.

Yayılan haberlere göre, Ronaldo'yu Özbekistan'da görmek isteyen hayranlardan, güvenliğinin tam olarak sağlanması ve toplu etkinlik sırasında düzenin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi garanti edilmiş.

Ayrıca haberlerde, futbolcunun Özbekistan'a gelişinin güvenlik konularının ne derece sağlandığına bağlı olduğu vurgulanıyor. İddiaya göre, gerekli güvenlik önlemleri garanti edilirse Ronaldo ziyareti kabul edebilir.

Ancak şu an için bu bilgilerin Al-Nassr kulübü veya futbolcunun resmi temsilcileri tarafından doğrulandığına dair güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Ronaldo'nun Özbekistan'a gelişi ve kendisine sunulan şartlar hakkındaki haberleri şimdilik doğrulanmamış bilgi olarak kabul etmek gerekir.

Cristiano RonaldoAl-NassrÖzbekistanSuudi ArabistanFutbol
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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