Cristiano Ronaldo'nun annesi, oğlunun Portekiz'de değer görmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğluna ülkede gösterilen tavırdan memnun olmadığını belirtti. Ona göre futbolcu, Portekiz futbolu için büyük hizmetlerde bulunmasına rağmen hak ettiği değeri görmedi. Aveiro, bu konudaki açıklamalarını TV7 Dias'a verdiği röportajda dile getirdi.

“Üzgünüm, bu çok doğal. Benim için bir şok oldu. Oğlum milli takımdan ön kapıdan çıkıp gidebilirdi ama arka kapıdan ayrıldı. Biraz ağladım. Telefonda konuştuğumuzda ona sakinleşmesini söyledim. Ancak o kendi kararını verdi. Yine de Portekiz için çok şey yaptı. O her zaman ülkenin kahramanıydı ancak hak ettiği şekilde takdir edilmedi,” dedi Aveiro.

Daha önce Ronaldo'nun milli takım kampını vaktinden önce terk ettiğine dair haberler yayılmıştı. Futbolcunun ifadesine göre bunun nedeni, teknik direktör Roberto Martinez'in kendisine verdiği sözü iki kez tutmamasıydı. Ronaldo, Uluslar Ligi kapsamında Galler'e karşı sahaya çıkmış ve Portekiz'in 1-0'lık galibiyetine tanıklık etmişti. Ancak Norveç'e karşı 2-1 sona eren maçta yedek kulübesinde kaldı.

Futbolcunun sözlerine göre, başlangıçta Norveç maçında oynaması planlanmamıştı. Daha sonra teknik direktör ondan maçın 30. dakikasında oyuna girmeye hazır olmasını isteyerek ısınmaya gönderdi. Ancak Ronaldo maç boyunca yedek kaldı. Ona göre teknik direktör bu durumu maç sonu basın toplantısında açıklamalıydı ancak bunu yapmadı.

Buna rağmen, Ronaldo, Portekiz milli takımını bırakma niyetinde olmadığını belirtti. Hatta Portekiz Futbol Federasyonu disiplin cezası uygulasa bile milli takıma çağrılması durumunda gelebileceğini ifade etti.